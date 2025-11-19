Σε τραγωδία κατέληξε η διαμάχη ενός 58χρονου οδηγού αυτοκινήτου και ενός μοτοσικλετιστή στην οδό Σουλιέ του Νέου Κόσμου τη Δευτέρα 17/11. Όπως δείχνουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα στη σορό του 58χρονου, ο άνδρας κατέληξε από πνευμονικό οίδημα, το οποίο σχετίζεται με υπερτροφία της καρδιάς.

Αυτό συνέβη, καθώς κατά τη διάρκεια των χτυπημάτων ο οργανισμός υπέστη σοκ, με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της καρδιάς, η οποία προκάλεσε το πνευμονικό οίδημα και στη συνέχεια τον θάνατο του 58χρονου, όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 19/11 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Τι είπε ο 29χρονος

Ο 29χρονος, κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία, ξεδίπλωσε τη δική του εκδοχή για το πώς έγιναν τα γεγονότα.

Ειδικότερα, επεσήμανε πως σταμάτησε με το Ι.Χ. του μπροστά από ένα γυμναστήριο, προκειμένου να μπει μέσα για να αθληθεί. Εκεί ο 58χρονος φέρεται να του έκλεισε τον δρόμο, οι δύο άνδρες τσακώθηκαν, με τον 29χρονο στη συνέχεια να καταδιώκει τον 58χρονο στα γύρω στενά.

Τα άλλα δύο άτομα ήταν μαζί με τον 29χρονο και ήθελαν και αυτά να μπουν στο γυμναστήριο. Η μηχανή με την οποία καταδίωκε, όπως είπε, τον 58χρονο δεν ανήκε σε αυτόν αλλά στον φίλο του, ο οποίος έχει και αυτός ποινικό παρελθόν.

Στη δεύτερη φάση, ο 29χρονος γύρισε στο γυμναστήριο, έκατσε κάποια λεπτά και όταν πήγε να φύγει ανέφερε πως είδε τον 58χρονο μπροστά από το γυμναστήριο να τον περιμένει.

Εκεί, όπως υποστήριξε ο νεαρός, φέρεται να διαπληκτίστηκαν εκ νέου, ακολούθησε ξανά καταδίωξη, και, όταν το θύμα έφτασε στην οδό Σουλιέ στο αδιέξοδο, ο 29χρονος κατέβηκε από τη μηχανή, ξυλοκόπησε άγρια τον 58χρονο, του έριξε πάρα πολλές γροθιές στο πρόσωπο, ενώ του έσπασε το κεφάλι στο τιμόνι.

Στη συνέχεια ανέβηκε στη μηχανή και εξαφανίστηκε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι περιγραφές αναφορικά με τα όσα συνέβησαν τη Δευτέρα το απόγευμα προκαλούν οργή αλλά παράλληλα και θλίψη.

Τα τρία άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί από τις Αρχές φέρονται να επέβαιναν σε δύο μηχανές. Αρχικά ήταν πίσω από το όχημα του 58χρονου.

Υπό συνθήκες που ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον 58χρονο καθώς θεώρησαν ότι τους έκλεισε τον δρόμο.

Τα επόμενα δευτερόλεπτα είναι εφιαλτικά για τον οδηγό που τελικά άφησε την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα από τα άτομα που επέβαιναν στις δύο μηχανές κατέβηκε και άρχισε να χτυπάει τον 58χρονο στο κεφάλι.

Ο οδηγός κατέρρευσε και το αυτοκίνητό του κατέληξε πάνω σε οχήματα που ήταν παρκαρισμένα.