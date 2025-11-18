Μάρτυρες που είδαν από κοντά τον ξυλοδαρμό που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο περιγράφουν μια σκηνή ακραίας αγριότητας από τον 29χρονο, ο οποίος έχει ήδη παραδεχθεί την πράξη του.



Ένας από αυτούς σημειώνει στην κάμερα του OPEN: «Ένα μπαμ άκουσα μονάχα και με το μπαμ που έγινε ήρθε ο άλλος με το μηχανάκι και του κοπάναγε από πάνω μπουνιές. Τον άφησε εκεί, τέρμα… Δεν ξανασηκώθηκε ο άνθρωπος. Τέρμα, του κόπηκε η αναπνοή. Σαν κομπρεσέρ δούλευε το χέρι του, μιλάμε για ξύλο όχι αστεία… Πολύ ξύλο».



Ένας δεύτερος αυτόπτης εξηγεί ότι «Έκανε μια αναστροφή το όχημα, τον έκλεισαν, κατέβηκαν τα άτομα από τα μηχανάκια, του άνοιξαν την πόρτα, τον γρονθοκόπησαν με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στη συνέχεια αποχώρησαν».



Ένας τρίτος κάνει λόγο για χαοτικό σκηνικό: «Ήταν ένα αυτοκίνητο που ήταν τρακαρισμένο, κόσμος, αστυνομία κι είχε έρθει και ασθενοφόρο».

Άγρια επίθεση μετά από αποκλεισμό στον δρόμο

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 29χρονος αλβανικής καταγωγής, όλα ξεκίνησαν όταν ο 58χρονος οδηγός, όπως είπε ο ίδιος, του «έκλεισε» τον δρόμο την ώρα που κινούνταν με μηχανή, την οποία είχε δανειστεί από έναν από τους δύο Έλληνες που είχαν προσαχθεί.



Ο νεαρός ισχυρίστηκε ότι πήγε να ζητήσει εξηγήσεις και πως ο οδηγός τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού πριν απομακρυνθεί. Ο δράστης τον καταδίωξε και έπειτα ακολούθησε ο άγριος ξυλοδαρμός, που τελικά οδήγησε τον 58χρονο στον θάνατο λίγο μετά τη μεταφορά του στον «Ευαγγελισμό».



Η ΕΛΑΣ έχει στη διάθεσή της βίντεο στο οποίο φαίνεται το θύμα να κάνει χρήση του σπρέι εις βάρος του 29χρονου.

Εκτός από τον νεαρό, συνελήφθη και ο πατέρας του, καθώς –όπως αναφέρεται– προσπάθησε να αποκρύψει τη μηχανή του γιου του την ώρα που οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν κατ’ οίκον έρευνα. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

«Ήταν σαν καταδίωξη»

Κάτοικος της περιοχής περιγράφει στην ΕΡΤ εικόνες που θύμιζαν κινηματογραφική καταδίωξη. Όπως σημείωσε: «βρισκόμουν στην περιοχή και είδα το αυτοκίνητο να περνάει σαν καταδίωξη με μηχανές από πίσω του. Ούτε σε STOP σταματούσαν, ούτε τίποτα. Στην αρχή, μάλιστα, νομίζαμε ότι η Αστυνομία καταδίωκε κάποιον».

Ο ίδιος αναφέρει ακόμη ότι το όχημα του 58χρονου «πέρασε δύο φορές από τη Σουλιέ. Δύο φορές έκανε κύκλο με τους ίδιους ρυθμούς. Ο δρόμος αυτός, όμως, καταλήγει σε αδιέξοδο».