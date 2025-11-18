Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον θάνατο του 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο, ο οποίος κατέληξε μετά από τροχαίο το απόγευμα της Δευτέρας 17/11.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οι τρεις εμπλεκόμενοι στο συμβάν νεαροί, καθώς και ο πατέρας του ενός επειδή επιχείρησε να κρύψει τη μία από τις δύο μηχανές των δραστών που χτύπησαν τον 58χρονο οδηγό.

Οι αρχικές πληροφορίες ότι ο οδηγός δέχτηκε χτυπήματα επιβεβαιώνονται και από βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φαίνεται να του χτυπούν το κεφάλι στο τιμόνι.

Η εικόνα από κατοίκους της περιοχής αναφέρει ότι όλα έγιναν με αφορμή το γεγονός ότι το θύμα έκλεισε με το αμάξι τον δρόμο στους δράστες.

Σημειώνεται πως και οι τρεις συλληφθέντες που εμπλέκονται στο περιστατικό έχουν ποινικό παρελθόν.

Πώς έγινε το σοκαριστικό περιστατικό

Όλα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας, 17 Νοεμβρίου, στην οδό Σουλιέ στον Νέο Κόσμο.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., ένα όχημα με οδηγό τον 58χρονο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Οι αρχικές πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι πιθανόν ο 58χρονος να υπέστη ανακοπή καρδιάς πριν από το δυστύχημα. Παράλληλα, κατά τις ίδιες πηγές, ο 58χρονος έφερε χτυπήματα στο κεφάλι.

Οι πληροφορίες έκαναν λόγο για άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες και τα οποία γρονθοκόπησαν τον οδηγό, μετά από λεκτική διαμάχη που είχαν για ζήτημα κίνησης στον δρόμο.

Από υλικό από κάμερες ασφαλείας η αστυνομία ταυτοποίησε τελικά τρία άτομα που ήταν σε δύο διαφορετικές μοτοσικλέτες, τα οποία και τελικά συνέλαβε.