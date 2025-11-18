Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα αναφορικά με το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη από χθες, Δευτέρα 17/11 το απόγευμα στις 18:00 στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Ειδικότερα, ένας 58χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα.

Αμέσως έφτασε επί τόπου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Άγνωστες οι ακριβείς αιτίες του θανάτου

Ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή λίγη ώρα αφότου είχε φτάσει στο νοσοκομείο. Οι ακριβείς αιτίες του θανάτου του δεν είναι ακόμη γνωστές, ενώ οι γιατροί θεωρούν ότι κατέληξε από ανακοπή καρδιάς.

Εκτός αυτού, ο άνδρας έφερε πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και στο πρόσωπο. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο ο άνδρας να δέχθηκε γροθιές από 2 άτομα τα οποία επέβαιναν σε ένα μηχανάκι.

Οι γείτονες ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι οι επιβάτες ενός διερχόμενου δίκυκλου επιτέθηκαν στον 58χρονο γιατί ισχυρίστηκαν ότι τους είχε κλείσει τον δρόμο.