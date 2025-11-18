Σε δύο προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για τον παράξενο θάνατο ενός 58χρονου οδηγού Ι.Χ. αυτοκινήτου, αργά χθες το απόγευμα στην οδό Σουλιέ στο Νέο Κόσμο.

Οι πληροφορίες έκαναν λόγο για δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και τα οποία γρονθοκόπησαν τον οδηγό, μετά από λεκτική διαμάχη που είχαν για ζήτημα κίνησης στον δρόμο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πράγματι ο 58χρονος είχε σημάδια από χτυπήματα στο πρόσωπο, ενώ αμέσως μετά φαίνεται να έπαθε ανακοπή καρδιάς με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε σταθμευμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση δεν ήταν σφοδρή, αλλά ο οδηγός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, κάτι που ενισχύει το σενάριο να είχε πάθει ανακοπή καρδιάς δευτερόλεπτα νωρίτερα.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που πήγαν πρώτοι στο σημείο προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, χωρίς να τα καταφέρουν, ενώ στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του.

Πρόκειται για μια πολύ περίεργη υπόθεση, με την ΕΛ.ΑΣ. να ερευνά κάθε εκδοχή, με τη νεκροψία – νεκροτομή να δίνει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου.

Σημειώνεται πως την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, όπου μεταφέρθηκαν τα δύο άτομα που προσήχθησαν.