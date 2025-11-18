Για μια πολύ περίεργη υπόθεση έκαναν λόγο στην ΕΛ.ΑΣ. μετά τον θάνατο οδηγού που διαπιστώθηκε ύστερα από τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 17 Νοεμβρίου, στην οδό Σουλιέ στον Νέο Κόσμο.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., ένα όχημα με οδηγό τον 58χρονο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Οι πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι πιθανόν ο 58χρονος να υπέστη ανακοπή καρδιάς πριν το δυστύχημα. Παράλληλα, κατά τις ίδιες πηγές, ο 58χρονος έφερε χτυπήματα στο κεφάλι.

Οι πληροφορίες έκαναν λόγο για άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και τα οποία γρονθοκόπησαν τον οδηγό, μετά από λεκτική διαμάχη που είχαν για ζήτημα κίνησης στον δρόμο. Κάτοικοι ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι οι επιβάτες ενός διερχόμενου δίκυκλου, επιτέθηκαν στον 58χρονυο γιατί ισχυρίστηκαν ότι τους είχε κλείσει τον δρόμο, σύμφωνα με το Mega.

Από υλικό από κάμερες ασφαλείας η αστυνομία ταυτοποίησε τελικά τρία άτομα που ήταν σε δύο διαφορετικές μοτοσικλέτες και αρχικά προσήγαγε τους δύο που δεν φαίνεται να έχουν χτυπήσει τον 58χρονο οδηγό.

Πριν λίγο εντοπίστηκε και προσήχθη στην Ασφάλεια Αθηνών ο νεαρός που φέρεται να γρονθοκόπησε τον 58χρονο πριν αυτός καταλήξει.

Σημειώνεται πως η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά κάθε εκδοχή, με τη νεκροψία – νεκροτομή να δίνει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

Ισχύει ότι έχουν συλλάβει και τον τρίτο και τον πάνε στην Ασφάλεια.