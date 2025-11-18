Ο 29χρονος από τον Νέο Κόσμο, που κατηγορείται ότι σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο οδηγό, ομολόγησε στην αστυνομία ότι επιτέθηκε στον άνδρα, επειδή του έκλεισε τον δρόμο.

Σύμφωνα με το Live News, η προστριβή έγινε έξω από ένα γυμναστήριο στο οποίο πήγαινε ο 29χρονος. Εκεί φέρεται να τσακώθηκε με τον 58χρονο και να τον καταδίωξε, χωρίς αποτέλεσμα.

Έτσι, επέστρεψε στο γυμναστήριο και ζήτησε να γυμναστεί για 15 λεπτά, γιατί «είχε νεύρα». Στη συνέχεια, όταν πήγε να φύγει από τον χώρο, είδε τον 58χρονο να έχει επιστρέψει και να έχει κλείσει τη μηχανή του.

Ο 29χρονος υποστήριξε ότι ο οδηγός του έριξε με σπρέι πιπεριού και απομακρύνθηκε, οπότε ζήτησε τη μηχανή ενός άλλου ατόμου, ώστε να τον καταδιώξει.

Αυτή τη φορά τον εντόπισε και τον χτύπησε, με αποτέλεσμα ο 58χρονος να χάσει τη ζωή του.

Με βάση την εκπομπή του Mega, ο 29χρονος είναι γνώριμος των αρχών, ενώ πριν από ένα μήνα κατηγορήθηκε για επίθεση σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας.

Όσον αφορά τις τρεις συλλήψεις από την αστυνομία, το δεύτερο άτομο κατηγορείται επειδή διέθεσε τη μηχανή του για τη φονική καταδίωξη, ενώ το τρίτο άτομο φέρεται να μην έχει κάποια σχέση με το περιστατικό.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, ενώ υλικό από κάμερες ασφαλείας και κυρίως από το γυμναστήριο αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση.