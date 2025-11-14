Μια σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου αναβίωσε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στα δικαστήρια της Λάρισας, η οποία εκτυλίχθηκε στον Βόλο και συγκλονίζει την τοπική κοινωνία εδώ και τρία χρόνια, όπου ένας 45χρονος κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα των γενετήσιων πράξεων με μια ανήλικη -τότε- 14 ετών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Απρίλιο του 2022. Ο κατηγορούμενος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τις σχέσεις που είχε ο αδερφός της κοπέλας με τον γιο του, προσέγγισε την έφηβη με δώρα και σύναψε σχέση μαζί της. Επί τέσσερις μήνες και συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2021 έως και τον Φεβρουάριο του 2022 πολιορκούσε την κοπέλα, στην οποία αγόραζε ρούχα, παπούτσια, κοσμήματα προκειμένου να έχει την εμπιστοσύνη της και να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιό του.

Όπως λέγεται, συνέχισε να την πολιορκεί ακόμη και όταν έγινε γνωστή η συμπεριφορά του, αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις της οικογένειας της ανήλικης που του ζητούσε να απομακρυνθεί από τη ζωή της και να σταματήσει να τους ενοχλεί. Η οικογένεια δήλωσε ότι αναγκάστηκε να αλλάξει ακόμη και σπίτι για να προστατέψει την κοπέλα και να είναι μακριά του.

Η Εισαγγελία Βόλου παρενέβη διατάσσοντας προκαταρκτική εξέταση και με την ολοκλήρωση της έρευνας διαβίβασε τη δικογραφία στην ανάκριση ασκώντας σε βάρος του 42χρονου ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Ο 42χρονος τον Ιούλιο του 2022, μετά την απολογία του στον ανακριτή Βόλου, κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε για έναν μήνα στις φυλακές Γρεβενών, από όπου βγήκε με βούλευμα.

Παραδέχθηκε ότι είχε ερωτικές σχέσεις με την ανήλικη

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας έκρινε ένοχο τον 45χρονο την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου και του επέβαλε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, παρέχοντας δυνατότητα να ασκήσει έφεση η οποία έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Ο 45χρονος παραδέχθηκε ότι είχε ερωτικές σχέσεις με την ανήλικη, η οποία, όπως υποστήριξε ο ίδιος, του είχε πει ψέματα για την ηλικία της, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως μεγαλύτερη.

Το δικαστήριο έδωσε εντολή να επιστρέψει ο φάκελος στην Εισαγγελία Βόλου προκειμένου να ερευνηθεί τυχόν ποινικό αδίκημα και της μητέρας της 17χρονης -σήμερα- κοπέλας, για το αν γνώριζε για τη σχέση της με τον κατά πολύ μεγαλύτερό της άνδρα, σύμφωνα με το onlarissa.

Ως μάρτυρες κατηγορίας κατέθεσαν τόσο η κοπέλα όσο και η μητέρα της, η οποία υποστήριξε ότι δεν γνώριζε αρχικά για την ερωτική σχέση της κόρης της με τον κατά πολύ μεγαλύτερό της άνδρα.