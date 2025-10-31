Για πολιτική δίωξη έκανε λόγο απολογούμενος στο Εφετείο στη δίκη της Χρυσής Αυγής ο Χρήστος Παππάς, ο οποίος έχει καταδικαστεί, σε πρώτο βαθμό, ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης σε κάθειρξη 13 ετών και 3 μηνών. Ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής υποστήριξε πως η υπόθεση μεθοδεύτηκε με «εντολές της εκτελεστικής εξουσίας προς τη δικαστική», ενώ αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

«Ακόμα αδυνατώ να καταλάβω γιατί είμαι κατηγορούμενος και γιατί βρέθηκα στη φυλακή. Πού βασίστηκε η άδικη προς το πρόσωπό μου απόφαση; Πείτε μου αν υπάρχει στη δικογραφία μια προτροπή έστω από ομιλίες μου ή συνεντεύξεις μου σε στέλεχος ή μέλος της Χρυσής Αυγής, που να τον προέτρεπε στην τέλεση έκνομων πράξεων. Δεν θα βρείτε κάτι τέτοιο. Για τον εαυτό μου δεν υπάρχει τίποτα και πουθενά. Η πολιτική μου παρουσία ήταν αποκλειστικά κοινοβουλευτική», είπε και εκτίμησε «πως το πρωτόδικο δικαστήριο δεν παρακολούθησε ενδελεχώς τον πολιτικό μου λόγο που μπορεί να τον εκλάμβανε ως οξύ, αλλά ήταν οξύς και όχι βία», και πρόσθεσε: «Όταν δεκάδες χιλιάδες έξω από αυτό το κτίριο φωνάζουν υπέρ της καταδίκης της Χρυσής Αυγής, αυτό σε ένα βαθμό δεν επηρεάζει τους δικαστές; Οι δικαστές είναι άνθρωποι, όχι θεοί.

Δέχομαι τη δικαιοσύνη, δεν δέχομαι τη λαϊκή δικαιοσύνη και το νόμο του Λύντζ», ανέφερε και κάλεσε το δικαστήριο να το κρίνει «ανεπηρέαστο από κάθε είδους σειρήνες… και την πολιτική».

Ο κατηγορούμενος εξέφρασε την πεποίθηση πως βρέθηκε στη θέση του κατηγορούμενου γιατί «έκοβαν» ψήφους από το κυβερνών κόμμα.

«Έμεινα φυλακή γιατί “έκοβα” ψήφους στον Σαμάρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χρήστος Παππάς αρνήθηκε με κατηγορηματικό τρόπο οποιαδήποτε σχέση του με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

«Δεν υπήρχε καμία επικοινωνία μου το βράδυ της δολοφονίας Φύσσα, δεν γνώριζα ποιος ήταν ο συγχωρεμένος Φύσσας ούτε τον Ρουπακιά… Εγώ ήμουν μακριά 15 χρόνια και έγινα βουλευτής και αυτό δεν άρεσε…

Υπέστην αδίκως μια καταδίκη και φυλάκιση.

Η οικογένειά μου υπέστη ταλαιπωρίες. Θα προλάβω αυτόν που θα πει “ναι, αλλά ο Φύσσας είναι στο χώμα” και θα πω “και φταίω εγώ για αυτό;”. Οι πολιτικές διαφωνίες δεν λύνονται έτσι. Σε ζούγκλα ζούμε; Για μένα η στέρηση της ζωής εκτός από ποινικό αδίκημα αποτελεί και ύψιστο αμάρτημα…

Δεν πείραξα ποτέ κανένα, ήμουν ειλικρινής και τίμιος και θα εξακολουθήσω να είμαι», είπε και χαρακτήρισε «θείο δώρο για την τότε κυβέρνηση το έγκλημα Φύσσα».

«Δεν ήξερα ούτε τον Ρουπακιά ούτε το Φύσσα ούτε τη Νίκαια ούτε τίποτα…», επανέλαβε.

Ο Χρήστος Παππάς χαρακτήρισε «γελοίο και ψευδές» τον τίτλο του υπαρχηγού.

«Είναι κατηγορία ότι είμαι κουμπάρος του Μιχαλολιάκου;», διερωτήθηκε και μίλησε για «τερατώδη» ψέματα. «Δεν ήμουν του στενού κύκλου του Μιχαλολιάκου…», είπε, υπογραμμίζοντας πως άλλοι κινούνταν «στο προσκήνιο και το παρασκήνιο έχοντας βλέψεις στη θέση του γενικού γραμματέα».

«Άλλο πράγμα οι ιδεολογικές αναζητήσεις και άλλο η πίστη στην πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια…», ανέφερε σημειώνοντας πως δεν μπορεί να καταδικαστεί για ορισμένες πόζες αναφερόμενες σε φωτογραφίες με ναζιστικούς χαιρετισμούς που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία και όπως είπε είχαν ληφθεί στα νεανικά του χρόνια τα οποία αποκήρυξε. Για τις νεότερες φωτογραφίες, με την οικογένειά του, ανέφερε πως αφορούν προσωπικά δεδομένα και έγινε σαν αστείο, σημειώνοντας πως όλα έγιναν για τις εντυπώσεις.

«Ήμουν 20χρονος και ακόμη μικρότερος. Ουδέποτε τις έχω χρησιμοποιήσει ή δημοσίευσα, δεν ήθελα και για αυτό εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων. Η δημοσίευση τους έγινε για τη δημιουργία εντυπώσεων», με την πρόεδρο να σχολιάζει πως υπήρχαν φωτογραφίες όταν κατηγορούμενος ήταν μεγαλύτερος σε ηλικία.

«Ήμουν πιο ρομαντικός το 1989… βρήκαν κάποια αρχεία τα ΜΜΕ για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δεν βρέθηκε τίποτα που να με βαρύνει», απάντησε ο κατηγορούμενος.

Εισαγγελέας: Υπάρχει και μια φωτογραφία με το σχετικό χαιρετισμό στον τάφο του Μουσολίνι…

Κατηγορούμενος: Βεβαίως… είναι παλιά και έγινε χάριν τιμής προς το φίλο μου που με φιλοξενούσε, γιατί αυτός έβγαλε τη φωτογραφία και ήταν τέτοιος… έτυχε να γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο.

Όσο για το περιεχόμενο αυτών, υποστήριξε πως ήταν προϊόν της νιότης του και εξήγησε: «Κανείς δεν έκρυψε ότι η Χρυσή Αυγή στην αρχή είχε εθνικοσοσιαλιστικό προσανατολισμό, αλλά το 2021 δεν στηριζόταν σε πρακτικές ή εμβλήματα του παρελθόντος. Ο πολιτικός ρεαλισμός δεν το επιτρέπει αυτό». Σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από το σπίτι του και μεταξύ άλλων έφεραν τα αρχικά των SS και άλλα: «Είναι φαιδρά πράγματα… Ήμουν μαζώχτρα. Είχα ένα χούι και μάζευα», ανέφερε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο οι 21 από τους 42 κατηγορούμενους έχουν μέχρι τώρα απολογηθεί, καθώς η πλειοψηφία έχει ήδη εκτίσει την πρωτόδικη ποινή, ενώ αναμένονται οι Ηλίας Κασιδιάρης και ο Ιω. Λαγός οι οποίοι παραμένουν κρατούμενοι. Ακόμη και ο Γ. Ρουπακιάς επέλεξε να μην έχει προσέλθει στο δικαστήριο, με το συνήγορό του να καταθέτει τρισέλιδη δήλωση προκειμένου να συμπεριληφθεί στα πρακτικά.