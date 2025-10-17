Συγκλονιστικά είναι όσα είπε στο δικαστήριο η κόρη της 40χρονης που δολοφονήθηκε στο Μενίδι, όταν ο εν διαστάσει σύζυγος την έσφαξε στη μέση του δρόμου με ένα μαχαίρι.

Η κοπέλα καταθέτοντας στο δικαστήριο ανέφερε ότι ο πατέρας της ανέκαθεν κακοποιούσε τη μητέρα της, απειλώντας τη μάλιστα ότι θα ήταν μαζί στη ζωή ή στον θάνατο.

«Ζήλευε και έβρισκε προφάσεις. Ήμουν το παιδί που ήξεραν στο σχολείο ότι ο μπαμπάς μου χτυπάει τη μαμά του. Μας πήγαινε σχολείο και είχε γρατσουνιές στο λαιμό της. Της έλεγε “θα σε σκοτώσω, εμείς θα είμαστε μαζί στη ζωή ή στον θάνατο”», είπε χαρακτηριστικά.

Πώς έμαθε το έγκλημα

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η κοπέλα είπε στο δικαστήριο ότι πληροφορήθηκε για δολοφονία της μητέρας της τυχαία, από μια δημοσιογράφο.

«Τη μέρα εκείνη ήμουν σπίτι, χτύπησε το κουδούνι, ήταν μια δημοσιογράφος και ρωτούσε αν είδα τι έγινε. Εγώ δεν ήξερα για τι πράγμα μιλάει», είπε στο δικαστήριο.

«Μου λέει “δολοφονήθηκε μια γυναίκα κάτω από το σπίτι”. Πήρα τηλέφωνο τη μάνα μου, δεν το σήκωσε, τότε αγχώθηκα πολύ, γιατί πάντα απαντούσε αμέσως», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ισόβια στον γυναικοκτόνο

Το δικαστήριο καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 5 έτη τον 52χρονο γυναικοκτόνο τον οποίο έκρινε ομόφωνα ένοχο για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Από έδρας ο πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε το σκεπτικό της καταδικαστικής απόφασης κάνοντας λόγο για «στυγερή δολοφονία» και «ομολογημένη πράξη», ενώ απέρριψε όλους τους αυτοτελείς ισχυρισμούς του κατηγορούμενου της υπεράσπισης για μετατροπή της κατηγορίας, κ.ά.

«Η πράξη της ανθρωποκτονίας είναι ομολογημένη. Έχουμε ένα στυγερό έγκλημα, μια πράξη με ιδιαίτερη βία και σκληρότητα. Έχουμε ένα μαχαίρι σφηνωμένο στη κοιλιά του θύματος», ανέφερε ο πρόεδρος, ο οποίος μέσω της απόφασης σκιαγράφησε το προφίλ του κατηγορούμενου λέγοντας πως «είναι ένας άνθρωπος βίαιος, απαθής, δεν θυμόταν καν τις ημερομηνίες γεννησης των παιδιών του, κάτι που είναι αδιανόητο. Αποδείχθηκε ότι ήπιε μετά τις πράξεις του και όχι πριν, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος. Είχε προσχεδιασμό η πράξη του. Τη χτύπησε με μανία, άφησε το μαχαίρι στην κοιλιά της, πράγμα που δείχνει ακραία σκληρότητα.