Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου ξετυλίχθηκε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού της Αθήνας στη δίκη για τη στυγερή δολοφονία της 40χρονης Ενκελέιντα από τον εν διαστάσει σύζυγό της, στη μέση του δρόμου στο Μενίδι, πριν από περίπου 17 μήνες.

Το δικαστήριο καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 5 έτη τον 52χρονο κατηγορούμενο τον οποίο έκρινε ομόφωνα ένοχο για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Από έδρας ο πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε το σκεπτικό της καταδικαστικής απόφασης κάνοντας λόγο για «στυγερή δολοφονία» και «ομολογημένη πράξη», ενώ απέρριψε όλους τους αυτοτελείς ισχυρισμούς του κατηγορούμενου της υπεράσπισης για μετατροπή της κατηγορίας, κ.ά.

«Η πράξη της ανθρωποκτονίας είναι ομολογημένη. Έχουμε ένα στυγερό έγκλημα, μια πράξη με ιδιαίτερη βία και σκληρότητα. Έχουμε ένα μαχαίρι σφηνωμένο στη κοιλιά του θύματος», ανέφερε ο πρόεδρος, ο οποίος μέσω της απόφασης σκιαγράφησε το προφίλ του κατηγορούμενου λέγοντας πως «είναι ένας άνθρωπος βίαιος, απαθής, δεν θυμόταν καν τις ημερομηνίες γεννησης των παιδιών του, κάτι που έιναι αδιανόητο. Αποδείχθηκε ότι ήπιε μετά τις πράξεις του και όχι πριν, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος. Είχε προσχεδιασμό η πράξη του. Τη χτύπησε με μανία, άφησε το μαχαίρι στην κοιλιά της, πράγμα που δείχνει ακραία σκληρότητα.

Φόρεσε καπέλο, πήρε ταξί και έφυγε και πήγε σε ξενοδοχείο. Όταν συνελήφθη είπε στον αστυνομικό πως “καλά της έκανα“. Κινήθηκε από άκρα ζηλοτυπία και φθόνο. Είχε καλή γνώση και αντίληψη της πράξης του» τόνισε.

«Μου ζήτησε συγγνώμη και άρχισε να βρίζει τη μαμά»

Η συγγνώμη που ζήτησε ο κατηγορούμενος, κατά την έναρξη της διαδικασίας, δεν έπεισε, καθώς αμέσως μετά η 22χρονη κόρη του, η οποία στάθηκε απέναντί του δηλώνοντας παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας, τον χαρακτήρισε αμετανόητο. Όπως ανέφερε η μάρτυρας μετά τη δολοφονία της μητέρας της μίλησαν μόνο μία φορά.

«Μου ζήτησε συγγνώμη και άρχισε να βρίζει τη μαμά», είπε με τον πρόεδρο να σχολιάζει «άρα

αμετανόητος».

«Ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν το έδειξε με τη συμπεριφορά του…», ανέφερε η νεαρή κοπέλα η οποία δεν έριξε ούτε ένα βλέμμα στον πατέρα της που καθόταν στο εδώλιο με σκυμμένο το κεφάλι.

Η 22χρονη, η όποια έχει σπουδάσει ψυχολογία και είναι εκείνη που στηρίζει, πλέον, τον ανήλικο αδελφό της, μίλησε για τη βία που βίωνε μέσα στο σπίτι της ως παιδί.

«Ήταν βίαιος προς τη μαμά μου, την ξυλοκοπούσε συνέχεια, είχαμε φασαρίες, τσακωμούς. Όλη μου την παιδική ηλικία θυμάμαι αυτό. Ήταν βίαιος, τη χτυπούσε, ζήλευε και έβρισκε συνεχώς προφάσεις…Όλοι στο σχολείο γνώριζαν πως χτυπούσε τη μητέρα μου… εκείνη προσπαθούσε να κρύψει τις γρατζουνιές…», κατέθεσε και συμπλήρωσε πως «Της έλεγε “θα σε σκοτώσω, θα είμαστε μαζί στη ζωή και στον θάνατο, εγώ δεν φεύγω“».

Η μάρτυρας απέρριψε τον ισχυρισμό πως το ποτό ήταν αυτό που όπλισε το χέρι του, καθώς «έπινε χρόνια και είχε μεγάλες αντοχές».

«Είχε επιθετική συμπεριφορά και χωρίς να είναι μεθυσμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε πως «η εμμονή και η ζήλια ήταν ανεξάρτητες από το ποτό. Δεν θεωρώ ότι ήταν συνέπεια του αλκοόλ. Ήταν απόλυτα λειτουργικός, οι περισσότεροι δεν καταλάβαιναν πως είχε πιει». Η 22χρονη περιέγραψε επεισόδια, απειλές με μαχαίρια και ένα κλίμα τρομοκρατίας που διαρκώς επικρατούσε στο σπίτι τους και στόχο πάντα είχε τη σκληρά εργαζόμενη μητέρα της καθώς απέναντι στην ίδια και τον αδελφό της ήταν αδιάφορος.

«Με εμάς δεν ήταν κακοποιητικός, ήταν απόμακρος, δεν είχαμε σχέσεις, δεν μας έδινε σημασία», ανέφερε.

Η δεύτερη ευκαιρία που του έδωσε η μητέρα της το 2018, μετά από χωρισμό περίπου πέντε ετών κατά τη διάρκεια του οποίου δεν είχαν καμία επικοινωνία, δεν λειτούργησε καθώς, σύμφωνα με τη μάρτυρα, έναν χρόνο αργότερα άρχισαν και πάλι τα βίαια επεισόδια. Όταν τελικά η μητέρα της τον έδιωξε από το σπιτι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το μοιραίο τέλος.

«Μας παρακολουθούσε… δεν μπορούσε να αποδεχτεί τον χωρισμό τους, ένιωθε ότι πάντα θα είναι δική του, θα είναι το κτήμα του και πως δεν μπορεί να είναι με κάποιον άλλον», κατέθεσε η νεαρή κοπέλα.

Πρόεδρος: Γιατί η μητέρα σας τον δέχτηκε πίσω;

Μάρτυρας: Δεν μπορώ να το ξέρω , ήταν μόνη με δυο παιδιά είχε οικονομικά προβλήματα…

Εγώ δεν ήθελα, ήμουν αρνητική , πίστευα ότι θα γίνει και πάλι το ίδιο. Στην αρχή ήταν εντάξει …Τον πρώτο χρόνο δεν δούλευε συντηρούσε το σπιτι η μητέρα μου . Εκείνος έκανε κάποια μεροκάματα . Μετά πάλι έπιασε δουλειά σε οικοδομή και όταν ένιωσε σιγουριά και μπήκε στην οικογένεια άρχισε να ψιλόπίνει πάλι . Είχαμε πάλι φασαρίες γιατί το θέμα του ποτού ήταν ένας από τους όρους της μαμάς , να μην πίνει. Το αλκοόλ ήταν η παρέα του τον έκανε να νιώθει καλά …

Η μαμά τον έδιωξε , έφυγε το 2023 από το σπίτι αλλά μας έφερνε τα ρούχα και μας έλεγε ότι ήμασταν αναγκασμένοι να τον βοηθήσουμε

Πρόεδρος: Πώς ήταν τα πράγματα πριν τη δολοφονία ;

Μάρτυρας: Για λίγο καιρό δεν μας ενοχλούσε αλλά μετά τηλεφωνούσε, έπαιρνε έβριζε ενοχλούσε

Πρόεδρος: Δεν είχε αποδεχθεί ότι χώρισαν ;

Μάρτυρας: Ναι . Μας παρακολουθούσε έλεγε πράγματα που δεν θα μπορούσε να τα ξέρει …

Η μαμά μου είχε πει ότι τον νιώθει πίσω της.

Η 22χρονη απέρριψε και τον ισχυρισμό που προέβαλε η υπεράσπιση ότι ο πατέρας της αντιμετωπίζει εκτός από τον αλκοολισμό και ψυχολογικά προβλήματα ζητώντας μάλιστα και πραγματογνωμοσύνη.

«Η κατάθλιψη δεν μπορεί να σε οδηγήσει σε δολοφονία. Και εγώ παίρνω αντικαταθλιπτικά δεν είμαι δολοφόνος» ανέφερε σημειώνοντας πως ο πατέρας της ενεργούσε με μοναδικό στόχο «να κρατήσει τη μαμά κοντά του».

Ανακαλώντας στη μνήμη της την ημέρα της δολοφονίας κάτω από το σπιτι της οικογένειας, η νεαρή κοπέλα είπε πως νωρίτερα η μητέρα της της είχε εκμυστηρευτεί ότι «φοβάται και ήταν ανήσυχη».

Ένας δημοσιογράφος της χτύπησε το κουδούνι λέγοντας πως κάτι έγινε κάτω από το σπιτι.

«Πήρα τηλέφωνο τη μαμά και δεν το σήκωσε διαισθάνθηκα ότι κάτι συνέβη…»

«Πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου, ήταν απενεργοποιημένο. Κατέβηκα κάτω, ρώτησα την αστυνομία και δεν μου έλεγαν κάτι και μετά μου έδειξαν το διαβατήριό της. Τους είπα κατευθείαν ότι είναι η μαμά μου και την έχει σκοτώσει αυτός» κατέθεσε .

«Θεωρούσε την αδελφή μου κτήμα του»

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε στη συνέχεια ο αδελφός της άτυχης γυναίκας ο οποίος αναφερόμενος στον κατηγορούμενο είπε : «Θεωρούσε την αδελφή μου κτήμα του, μια ζωή».

Ο μάρτυρας, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό των ανιψιών του, κατέθεσε πως ο κατηγορούμενος ήταν από την αρχή της σχέσης βίαιος με την αδελφή του και αυτός ήταν ο λόγος που εκείνος αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα από την Αλβανία.

«Προσπαθούσα πάντα να είμαι δίπλα της γιατί θεωρούσα ότι ήταν επικίνδυνος» ανέφερε διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως δεν είχε ικανό τον κατηγορούμενο για φόνο .

«Δεν τον θεωρούσα ικανό να σκοτώσει. Θεωρούσα ότι δεν την ήθελε νεκρή αλλά να την έχει σε ένα ποτήρι, σε ένα βάζο για να τη βλέπει αν και της είχε πει πολλές φορές πως αν χωρίσουν θα τη σκοτώσει…» είπε και περιέγραψε πως πολλές φορές ο 52χρονος απειλούσε την αδελφή του με μαχαίρι ενώ είχε φτάσει στο σημείο να τη «σέρνει στο δρόμο και να της βάλει το κεφάλι σε ένα βαρέλι με ασβέστη».

Ο μάρτυρας παραδέχτηκε πως πολλές φορές είχε πιαστεί στα χέρια με τον κατηγορούμενο στην προσπάθειά του να προστατεύσει την αδελφή του φτάνοντας, μάλιστα, μέχρι το Αυτόφωρο.

«Για παράδειγμα γυρνούσα από την εργασία μου, άκουγα φασαρίες, ανέβαινα στο σπιτι τους και εκείνος ήταν με ένα μαχαίρι στο χέρι, την απειλούσε και τα παιδιά να κλαίνε πίσω από τους καναπέδες …Κάποιες φορές ήμουν και εγώ βίαιος…» κατέθεσε και αναφερόμενος σε άλλο επεισόδιο περιέγραψε πως ο 52χρονος φώναζε: «”Θα σας σφάξω όλους, θα σας σκοτώσω όλους, είστε του δρόμου και εσυ και η κόρη σου”. Μια ζωή ήταν κακός άνθρωπος, έχει κακία μέσα του. Δεν έχει πρόβλημα με το ποτό. Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν η αδελφή μου, να μην πάει δυο βήματα παραπέρα…»

Μιλώντας για την αδελφή του είπε πως είχε αποφασίσει να χωρίσει και εκείνος «την

απειλούσε, την παρακολουθούσε…». «Η αδελφή μου φοβόταν αλλά έλεγε “δεν νομίζω να μου κάνει κακό”. Είχε γνωρίσει τον τελευταίο καιρό κάποιο άλλο πρόσωπο και εκείνος το είχε αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή αφού την παρακολουθούσε…».

Ο μάρτυρας δεν μπόρεσε να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα «γιατί δεν τον χώρισε ;» «Δεν το ξέρω γιατί δεν μπορώ να μπω στην ψυχολογία της» ήταν η απάντησή του.

«Την αγαπούσα παρά πολύ»

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε πως ήταν βίαιος με τη γυναίκα του την οποία, όπως είπε, «αγαπούσα παρά πολύ». Ο 52χρονος, ο οποίος δεν πρότεινε στο δικαστήριο κανένα μάρτυρα υπεράσπισης, δυσκολεύτηκε να θυμηθεί τις ημερομηνίες γέννησης των παιδιών του, γεγονός που προκάλεσε τη συγκίνηση της κόρης του που τον παρακολουθούσε.

Πρόεδρος: Ήσασταν καλός σύζυγος ;

Κατηγορούμενος: Παρά πολύ ,την αγαπούσα παρά πολύ .

Πρόεδρος: Είχατε καβγάδες ;

Κατηγορούμενος: Ναι , είχαμε γιατί καμία φορά έπινα

Πρόεδρος: Όταν πίνατε τη χτυπούσατε ;

Κατηγορούμενος: Όχι … δεν τη χτυπούσα ποτέ. Δεν την άφηνα να φύγει, φοβόμουν για την ασφάλειά της.

Ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε στην περίοδο που η γυναίκα του ζήτησε να χωρίσουν και εκείνος έφυγε για την Αλβανία αφήνοντας «πίσω χρήματα για τα παιδιά» αλλά και στην πρωτοβουλία που εκείνη πήρε, το 2017, να τα ξαναβρούν με τον όρο ότι θα σταματούσε να πίνει.

«Καμία φορά στο παρελθόν την έβριζα. Όταν γύρισα, ούτε βρισίδια, ούτε καβγάδες, ούτε μαχαίρια…

Οι καβγάδες γίνονταν για το αλκοόλ όταν ξεκίνησα να πίνω και πάλι» είπε και πρόσθεσε «την αγαπούσα παρά πολύ, δεν τη χτυπούσα».

Πρόεδρος: Εδώ ο αδελφός της μας είπε πως βγάζατε μαχαίρια

Κατηγορούμενος: Δεν είναι έτσι, μόνο εγώ ξέρω. Έφυγα από το σπιτι για να μην φέρνω φασαρίες

Πρόεδρος: Την παρακολουθούσατε;

Κατηγορούμενος: Όχι… Εγώ ήθελα πάντα να είμαι μαζί της… νόμιζα ότι χωρίσαμε για λίγο και μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

«Ζητάω ένα μεγάλο συγγνώμη στα παιδιά μου»

Ο κατηγορούμενος δήλωσε μετανιωμένος και κλαίγοντας ισχυρίστηκε πως δεν είναι σε θέση να θυμηθεί πώς κατακρεούργησε με το μαχαίρι που κρατούσε την άτυχη γυναίκα η οποία εμφανίζεται να είχε προχωρήσει τη ζωή της.

«Δεν ζήλεψα καθόλου… Ανησυχούσα για το παιδί μου. Να κοιμάται ο άλλος στο σπιτι το δικό σου; Να κοιμάται στο στρώμα σου που έχεις φτύσει αίμα; Στο δικό σου αυτοκίνητο; Την πλησίασα για να μιλήσουμε…» είπε και μίλησε για το μοιραίο πρωινό που της είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι.

«Μετά από δύο ήμερες είπα “τι έχω κάνει” Πώς σκότωσα εγώ τη γυναίκα μου; Δεν καταλάβαινα τι έχω κάνει. Μετά, το βράδυ, ήρθε ο αστυνομικός και μου είπε…» ισχυρίστηκε και πρόσθεσε πως πριν το έγκλημα έπινε για ώρες μπίρες και τσίπουρο .

Πρόεδρος: Ο αστυνομικός κατέθεσε ότι το μεσημέρι που σας συνέλαβε του είπατε “εγώ το έκανα και στα αρχ@@@@ μου”.

Κατηγορούμενος: …Ένα μεγάλο συγνώμη σε όλους, την αγαπούσα πολύ τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, όλοι μας ζήλευαν. Πώς έγινε αυτό δεν ξέρω στο σπίτι το δικό μου.

Πρόεδρος: Από ποιο χρονικό σημείο ξεθόλωσε το μυαλό σας ;

Κατηγορούμενος: Δεν ήθελα να κάνω τέτοιο πράγμα, δεν το πιστεύω… αγαπάω τα παιδιά μου. Ζητάω ένα μεγάλο συγγνώμη στα παιδιά μου που τα άφησα χωρίς μάνα και πατέρα, γιατί εγώ έχω τελειώσει, έχω πεθάνει. Αγαπούσα παρά πολύ τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, δεν ξέρω πώς έγινε.

Μόνο τα παιδιά μου θέλω να είναι καλά.

Η εισαγγελέας της έδρας στην σύντομη αγόρευσή της πρότεινε την ενοχή του 52χρονου σημειώνοντας πως από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε «ότι ήταν σε πλήρη διαύγεια όταν τέλεσε την πράξη του». Η εισαγγελική λειτουργός είπε πως ο κατηγορούμενος ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει. «Ήταν απόλυτος ψύχραιμος και όχι εν βρασμώ ψυχικής ορμής ….» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δολοφονία και οι θεσμικές παρεμβάσεις

Η 40χρονη γυναίκα από την Αλβανία, μητέρα δύο παιδιών, στις 6 το πρωί στις 16 Μαΐου 2024, την ώρα που πήγαινε στη δουλειά της, δέχτηκε αλλεπάλληλες μαχαιριές από τον 52χρονο κατηγορούμενο. Μάλιστα, άφησε το μαχαίρι καρφωμένο πάνω στο άψυχο σώμα της γυναίκας και έσπευσε να εξαφανιστεί, για να συλληφθεί λίγες ώρες αργότερα σε μια οικοδομή.

Οι Αρχές απέκλεισαν άμεσα το ενδεχόμενο της ληστείας, αφού δίπλα στην άτυχη 40χρονη βρέθηκαν όλα τα προσωπικά της αντικείμενα.

Στο «κάδρο» μπήκε αμέσως ο κατηγορούμενος καθώς διαπιστώθηκε πως η γυναίκα τον είχε καταγγείλει, τουλάχιστον τρεις φορές, για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, το φονικό έγινε μία ημέρα πριν δικαστεί μετά από σχετική καταγγελία του θύματος. Η συγκεκριμένη γυναικοκτονία έγινε λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη στυγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της και αποτέλεσε μια από τις υποθέσεις που λειτούργησε ως καταλύτης για θεσμικές παρεμβάσεις και αυστηροποίηση των μέτρων προστασίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.