Ανοίγει η αυλαία της δίκης για τη στυγερή δολοφονία 40χρονης Ενκελέιντα από τον εν διαστάσει σύζυγό της, στη μέση του δρόμου στο Μενίδι, πριν από περίπου 16 μήνες.

Αν και ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη λήξη του 18μηνου κράτησης που θα σημάνει την αποφυλάκιση του κατηγορούμενου, η δίκη διεκόπη για τις 16 Οκτωβρίου καθώς δεν είχε ληφθεί η μέριμνα από την αρμόδια εισαγγελία προκειμένου να μεταχθεί ο 51χρονος κατηγορούμενος από τις φυλακές Λάρισας όπου κρατείται.

Προηγήθηκε πολύωρη διακοπή της δίκης προκειμένου ο κρατούμενος να εξουσιοδοτήσει τη συνήγορό του ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Έτσι, όταν οι ένορκοι ορκίστηκαν -ένας άνδρας, τρεις γυναίκες- το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο διέκοψε τη δίκη για τον Οκτώβριο και διέταξε τη μεταγωγή του κρατούμενου προκειμένου να καθίσει στο εδώλιο.

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν συγγενείς του θύματος, μεταξύ των οποίων και η ενήλικη κόρη της, η οποία, μάλιστα, δήλωσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας σε βάρος του πατέρα της.

Η δολοφονία

Η 40χρονη γυναίκα από την Αλβανία, μητέρα δύο παιδιών, στις 6 το πρωί στις 16 Μαΐου 2024, την ώρα που πήγαινε στη δουλειά της, δέχτηκε αλλεπάλληλες μαχαιριές από τον 51χρονο κατηγορούμενο ο οποίος της είχε στήσει καρτέρι κοντά στο σπίτι της. Ο κατηγορούμενος άφησε το μαχαίρι καρφωμένο πάνω στο άψυχο σώμα της 40χρονης και έσπευσε να εξαφανιστεί, για να συλληφθεί λίγες ώρες αργότερα σε μια οικοδομή.

Οι Αρχές απέκλεισαν άμεσα το ενδεχόμενο της ληστείας αφού δίπλα στην άτυχη γυναίκα βρέθηκαν όλα τα προσωπικά της αντικείμενα.

Στο «κάδρο» μπήκε αμέσως ο εν διαστάσει σύζυγός της καθώς διαπιστώθηκε πως η γυναίκα τον είχε καταγγείλει, τουλάχιστον τρεις φορές, για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, το φονικό έγινε μια ημέρα πριν δικαστεί μετά από σχετική καταγγελία του θύματος.

Θεσμικές παρεμβάσεις

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη γυναικοκτονία σημειώθηκε λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη στυγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της και αποτέλεσε μια από τις υποθέσεις που λειτούργησε ως καταλύτης για θεσμικές παρεμβάσεις και αυστηροποίηση των μέτρων προστασίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.