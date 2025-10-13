Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε σχολείο της Λαμίας, όταν μια 60χρονη καθηγήτρια κατέρρευσε ξαφνικά στην αίθουσα των εκπαιδευτικών, κατά τη διάρκεια κενού από μάθημα και ενώ βρίσκονταν συνάδελφοί της παρόντες.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ανακοπή καρδιάς, ενώ συνάδελφος προσπάθησε να της παράσχει βοήθεια. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Λαμίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η καθηγήτρια ανέπνεε, αλλά δεν είχε τις αισθήσεις της. Κατέληξε λίγα λεπτά αργότερα, κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διασαφηνιστούν με τη νεκροψία – νεκροτομή που θα διεξαχθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το lamianow.gr.