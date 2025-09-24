Συνεχίζονται οι έρευνες στη Βοιωτία γύρω από τις συνθήκες και το χρόνο του θανάτου της ηλικιωμένης που βρέθηκε θαμμένη στην οικία της 62χρονης κόρης της που είναι υπαλλήλου των ΚΕΠ του Δήμου Τανάγρας, την ώρα που νέες μαρτυρίες φανερώνουν πως η γυναίκα εθεάθη ζωντανή τελευταία φορά πριν 5 χρόνια.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Στην κατάθεσή της η 62χρονη αναφέρει ότι η μητέρα της πέθανε σε ηλικία 91 ετών το καλοκαίρι του 2023, ωστόσο όλες οι μαρτυρίες, ακόμη και του ίδιου του γιου της, κάνουν λόγο ότι είχαν να δουν την ηλικιωμένη τουλάχιστον 5 χρόνια. Μια ημερομηνία περίπου προσδιόρισε ο 28χρονος γιος της 62χρονης, που μένει στην Κρήτη, καταθέτοντας στους αστυνομικούς ότι είχε να δει τη γιαγιά του από τον Ιανουάριο του 2021.

«Η τελευταία φορά που είχα επισκεφθεί τη μητέρα μου ήταν στα μέσα Οκτωβρίου του 2020. Είχα φύγει στις αρχές Ιανουαρίου του 2021. Η γιαγιά μου ήταν παρούσα», είπε και αυτή είναι η μοναδική αναφορά που δίνει μια συγκεκριμένη ημερομηνία στους αστυνομικούς. Γείτονες και συγγενείς φέρεται να έχουν καταθέσει ότι τελευταία φορά που είδαν την ηλικιωμένη ήταν το 2020.

Για τις απαντήσεις στα πιο κρίσιμα ερωτήματα της έρευνας, όπως ο χρόνος ταφής της ηλικιωμένης και φυσικά αν ήταν φυσιολογικός ο θάνατός της, καλείται να δώσει η Μονάδα Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και η ομάδα της Επιστημονικής Υπευθύνου Έλενας Κρανιώτη. Η πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ίχνος ιστού στο σημείο όπου θάφτηκε η ηλικιωμένη, αναφέρει κατ’ ελάχιστο πέντε χρόνια, αλλά αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί επιστημονικά, καθώς οι παράμετροι είναι αρκετοί που θα παίξουν ρόλο στην αποσύνθεση ενός νεκρού.

Η 62χρονη προς το παρόν κατηγορείται για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ψευδή κατάθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια και απάτη. Όπως είχε σημειώσει και ο συνήγορός της, πρόκειται για πλημμελήματα και για αυτό αφέθηκε ελεύθερη μετά την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσής της για την 1η Οκτωβρίου. Ωστόσο, αν αποδειχτεί ότι ο χρόνος που απέκρυπτε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είχε αρχικά καταθέσει και το ποσό που αποκόμισε παράνομα υπερβεί τα 120.000 ευρώ, η ποινική της αντιμετώπιση θα είναι διαφορετική, ακόμη δε χειρότερα αν υπάρξουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η αστυνομία αναζητεί επίσης και το άτομο που βοήθησε την 62χρονη να σκάψει το λάκκο, μέσα στον οποίο βρέθηκαν τα κόκκαλα της ηλικιωμένης γυναίκας.