Το απόγευμα της Τρίτης, ο εισαγγελέας Θήβας βρέθηκε στο σημείο της φρικτής ανακάλυψης στη Βοιωτία, όπου η 62χρονη δημόσια υπάλληλος φέρεται να έθαψε τη μητέρα της σε έναν πρόχειρο λάκκο μέσα σε στάβλο. Σκοπός της, σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν να αποκρύψει τον θάνατό της ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Η παρουσία του εισαγγελέα, συνοδευόμενου από τον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας και κλιμάκιο της Σήμανσης, είχε ως στόχο σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega τη διενέργεια συμπληρωματικής έρευνας στον χώρο, με την ελπίδα εντοπισμού επιπλέον στοιχείων που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία με δόλο ή ενδεχόμενο δόλο, καθώς και για θανατηφόρα έκθεση.

Εν τω μεταξύ το Mega έφερε στο φως, την φωτογραφία της 91χρονης μητέρας που βρέθηκε θαμμένη σε στάβλο.

Η 62χρονη, η οποία ήταν προϊσταμένη σε ΚΕΠ, είχε μηνιαίο καθαρό μισθό της τάξεως των 1.700 ευρώ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, στα χρήματα αυτά προστίθενται τα 1.400 ευρώ που εισέπραττε παρανόμως από τη σύνταξη, την επικουρική και τα επιδόματα της νεκρής μητέρας της, ανεβάζοντας το συνολικό μηνιαίο ποσό στα 3.100 ευρώ.

Ωστόσο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η 62χρονη τέθηκε σε αργία. Εξαιτίας της – σύμφωνα με Δημοτικό σύμβουλο – το ΚΕΠ στο οποίο ήταν διευθύντρια υπολειτουργούσε εδώ και πολύ καιρό.

Ταυτόχρονα, έχει αποκαλυφθεί ότι η κατηγορούμενη έχει την πλήρη κυριότητα ενός ακινήτου 322 τετραγωνικών μέτρων στην Αλεξανδρούπολη, τόπο καταγωγής της, από όπου είχε αποχωρήσει το 2007.

Η απολογία της 62χρονης προκαλεί έντονο προβληματισμό στις αρχές. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, η γυναίκα δεν είπε ότι ο λάκκος σκάφτηκε τον Αύγουστο του 2023, οπότε και ισχυρίζεται ότι απεβίωσε η μητέρα της. Αντίθετα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο λάκκος ήταν ήδη σκαμμένος από εργάτες για άλλες οικοδομικές εργασίες, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία.

Η εξέταση των οστών της άτυχης ηλικιωμένης από τον ιατροδικαστή έριξε περισσότερο φως στην υπόθεση, ανατρέποντας τον ισχυρισμό της κατηγορούμενης για τον χρόνο θανάτου. Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, ο ιατροδικαστής εντόπισε «οστά χωρίς ιστό, που διαλύονται», χαρακτηρίζοντας τον σκελετό ως «απολιθωμένο». Το εύρημα αυτό μαρτυρά ότι η γυναίκα ήταν θαμμένη για χρόνια, με τον χρόνο ταφής να ξεπερνά τα δύο έτη.

Λίγο πριν από τις εξελίξεις αυτές, η κατηγορούμενη φέρεται να ζήτησε από τους δημοσιογράφους να μην ενοχλούν την ίδια και τα μεγαλόσωμα σκυλιά της, τα οποία γάβγιζαν απειλητικά. Όταν δέχτηκε επίμονες ερωτήσεις, δεν σχολίασε το παραμικρό, απαντώντας: “Δεν θα απαντήσω σε τίποτα”.

Η θεία της 62χρονης «καίει» την ανιψιά της

Νέες καταγγελίες για τον φρικτό τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως βρήκε τον θάνατο η μητέρα της 62χρονης στη Βοιωτία, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, προκαλώντας ανατριχίλα. Ένα συγγενικό πρόσωπο, η θεία της κατηγορούμενης, έκανε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την παραμέληση και τις ψευδείς δικαιολογίες που επικαλούνταν η ανιψιά της.

Η ηλικιωμένη γυναίκα, δήλωσε: «Γιατί έμεινε ελεύθερη; Τι θα κάνει τώρα που έμεινε ελεύθερη; Γιατί να σκοτώσει τη μάνα της; Δεν είχε κάνει η μάνα της τίποτα για αυτήν; Εγώ δεν είμαι κριτής δεν την κρίνω, ο θεός θα την κρίνει».

Η μάρτυρας αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό του 2020, όταν η 62χρονη είχε μεταφέρει τη μητέρα της σε μια δομή φροντίδας. Η ηλικιωμένη γυναίκα όμως δεν ήθελε να μείνει εκεί, αλλά να επιστρέψει στο σπίτι της. «Ήταν ζωντανή, δεν ‘είχε χαζέψει’ που λέει. Είχε πάθει άνοια και δεν της άρεσε που πήγε εκεί και φώναζε, ούρλιαζε εκεί μέσα», υποστήριξε η θεία της.

Η ίδια πρόσθεσε ότι τα επόμενα χρόνια, η άτυχη μητέρα «ήταν τελείως παραμελημένη από την κόρη της, καθώς δεν της έδινε νερό, ενώ της κλείδωνε και το ψυγείο». Μάλιστα, η ίδια φέρεται να έλεγε ότι «Της είχε κόψει το φαΐ». Όταν η θεία της ρώτησε για ποιον λόγο το έκανε αυτό, η 62χρονη φέρεται να δικαιολογήθηκε λέγοντας: «Της έχω κόψει το φαΐ γιατί έτρωγε πολύ και έπρεπε να χάσει κιλά μου είχε πει ο γιατρός».

Η θεία της κατηγορούμενης, σε επίμονες ερωτήσεις για το πού βρισκόταν η μητέρα της, λάμβανε πάντα την ίδια απάντηση: «Μου έλεγε πως έχει πάει στην αδελφή της, στη Μάνδρα». Όμως, όπως αποδείχθηκε αργότερα, η γυναίκα είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο. Η μάρτυρας εκτιμά πως η μεταφορά έγινε «μάλλον το 2020», ενώ υπογραμμίζει πως εκείνη την περίοδο η μητέρα της ήταν ξύπνια και σε πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον.