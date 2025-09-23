Προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία με δόλο ή ενδεχόμενο δόλο αλλά και για θανατηφόρα έκθεση διέταξε ο εισαγγελέας για την υπόθεση της 62χρονης δημοσίας υπαλλήλου στη Βοιωτία η οποία έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, μιλώντας στο MEGA και το Live News και σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη ανέφερε πως: «Με την προκαταρκτική που διατάχθηκε, ο εισαγγελέας ζητά να διερευνήσουμε την ανθρωποκτονία με δόλο είτε με ενδεχόμενο δόλο, της θανατηφόρας έκθεσης αν αφέθηκε δηλαδή να πεθάνει, αν όντως υπήρχε συνεργός ή συνεργοί και το ύψος της απάτης, ποιο είναι το ποσό και για πόσα έτη. Ακόμα να απαντήσουμε στο ερώτημα πριν πόσα έτη έφυγε από τη ζωή. Εκεί θα χρειαστούμε τη βοήθεια των επιστημόνων».

Παράλληλα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η 62χρονη η οποία ήταν προϊσταμένη σε ΚΕΠ, έβγαζε 1.700 ευρώ καθαρά το μήνα. Αν σ’ αυτά προσθέσει κανείς και τα χρήματα που λάμβανε παρανόμως για τη νεκρή μητέρα της, τα οποία έφταναν τα 1.400 ευρώ από σύνταξη, επικουρική και επιδόματα ανεβάζουν το σύνολο σε 3.100 ευρώ μηνιαίως.

Ταυτόχρονα η ίδια εμφανίζεται να έχει την απόλυτη κυριότητα και σε ένα ακίνητο 322 τμ στην Αλεξανδρούπολη, από την οποία κατάγεται και από όπου αποχώρησε το 2007.