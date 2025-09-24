Ανατριχίλα προκαλούν οι αποκαλύψεις που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο στη Βοιωτία για να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ο γιος της κατηγορούμενης και εγγονός της ηλικιωμένης λέει πως είχε να δει τη γιαγιά του από το 2021, ενώ παράλληλα υπάρχουν μαρτυρίες πως τα ίχνη της γυναίκας χάθηκαν πολύ πριν από το 2023.

«Έχω να τη δω από τότε που έφυγα, δηλαδή από τον Ιανουάριο του 2021», κατέθεσε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Χανίων ο γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της, αποκρύπτοντας για χρόνια τον θάνατό της για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της.

Ο στάβλος όπου βρέθηκε θαμμένη η ηλικιωμένη

Μαρτυρίες πως τα ίχνη της χάθηκαν έως και δύο χρόνια πριν

Ο 28χρονος, προγραμματιστής στο επάγγελμα, διαμένει μόνιμα στα Χανιά της Κρήτης και ζητήθηκε η κατάθεσή του, προκειμένου να ενταχθεί στη δικογραφία που σχηματίζει το ΑΤ Τανάγρας για τις συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας. Αν και η κόρη της υποστήριξε ότι η μητέρα της απεβίωσε το καλοκαίρι του 2023, υπάρχουν ενδείξεις και μαρτυρίες που κάνουν λόγο ότι τα ίχνη της χάθηκαν έως και δύο χρόνια πριν (το 2021).

Αυτό άλλωστε αναφέρει και ο 28χρονος, ο οποίος κατέθεσε ότι «δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα για τις συνθήκες θανάτου της γιαγιάς μου. Δεν γνωρίζω πότε πέθανε ούτε από τι πέθανε. Τελευταία φορά επισκέφθηκα τη μητέρα μου στα μέσα Οκτωβρίου 2020 και έφυγα στις αρχές Ιανουαρίου 2021».

Τέλος, ο γιος της 62χρονης αναφέρθηκε και στα προβλήματα υγείας που γνώριζε ότι αντιμετώπιζε η γιαγιά του, μεταξύ των οποίων καρδιάς και άνοιας.

Έρευνα για ανθρωποκτονία διέταξε ο εισαγγελέας

Προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία με δόλο ή ενδεχόμενο δόλο αλλά και για θανατηφόρα έκθεση διέταξε ο εισαγγελέας για την υπόθεση της 62χρονης δημοσίας υπαλλήλου στη Βοιωτία η οποία έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, μιλώντας στο MEGA και το Live News και σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη ανέφερε: «Με την προκαταρκτική που διατάχθηκε, ο εισαγγελέας ζητά να διερευνήσουμε την ανθρωποκτονία με δόλο είτε με ενδεχόμενο δόλο της θανατηφόρας έκθεσης, αν αφέθηκε δηλαδή να πεθάνει, αν όντως υπήρχε συνεργός ή συνεργοί και το ύψος της απάτης, ποιο είναι το ποσό και για πόσα έτη. Ακόμα να απαντήσουμε στο ερώτημα πριν πόσα έτη έφυγε από τη ζωή. Εκεί θα χρειαστούμε τη βοήθεια των επιστημόνων».