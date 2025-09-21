Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες για την αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη, καθώς δεν είναι ξεκάθαρα τα αίτια του εγκλήματος, ενώ τα δύο ετεροθαλή αδέρφια φέρεται να διατηρούσαν άριστες σχέσεις μέχρι τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με το Mega η γυναίκα νοσηλεύτηκε 12 μέρες, επειδή είχε υποστεί εγκεφαλικό και ο αδερφός της στάθηκε πλάι της, φροντίζοντας την όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Μάλιστα, λίγο πριν της αφαιρέσει τη ζωή, πήγε και την παρέλαβε από το νοσοκομείο, καθώς έλαβε εξιτήριο.

Η δολοφονημένη γυναίκα

Φτάνοντας σπίτι όμως, ακολούθησε διαπληκτισμός και τότε ο άνδρας άρπαξε μια σακούλα που χρησιμοποίησε ως σχοινί και αφαίρεσε τη ζωή της αδερφής του. Στη συνέχεια ειδοποίησε την αστυνομία και όταν συνελήφθη ήταν ατάραχος, ζητώντας τον δικηγόρο του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Ακολουθεί η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».