Συγκλονίζει η αδελφοκτονία που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τον 50χρονο που δολοφόνησε ασφυκτικά την 59χρονη αδελφή του.

Η τραγωδία σημειώθηκε περίπου στις 15:00 το μεσημέρι στην περιοχή Χαριλάου και πιο συγκεκριμένα στην οδό Αλεξανδρείας. Ο 50χρονος άνδρας φέρεται να προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στην αδελφή του με τη χρήση σακούλας και στη συνέχεια να κάλεσε ο ίδιος την Άμεση Δράση. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο 50χρονος φέρεται να είπε στο τηλέφωνο: «Σκότωσα την αδελφή μου, ελάτε να με πάρετε».

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή και προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου.

Τα αίτια της δολοφονίας βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν ο 50χρονος διέμενε μόνιμα με την αδελφή του στο ίδιο διαμέρισμα. Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν σοκαρισμένοι από το αποτρόπαιο έγκλημα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι γείτονες είπαν ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια φασαρία ή έντονος διαπληκτισμός. Το μόνο που ακούστηκε ήταν μια κραυγή, περίπου στις 12:00 το μεσημέρι, από το διαμέρισμα της άτυχης γυναίκας.

Η 59χρονη είχε πάρει μόλις σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες 12 ημέρες, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι ο 50χρονος δράστης είχε αφήσει σημείωμα στην είσοδο της πολυκατοικίας, στο οποίο αναφερόταν με τρυφερά λόγια στην αδελφή του και ζητούσε από τους υπόλοιπους ενοίκους να της φέρονται με κατανόηση, λόγω της ευάλωτης κατάστασής της.