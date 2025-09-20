Μια απίστευτη τραγωδία συγκλονίζει τη Θεσσαλονίκη, μετά τη δολοφονία μιας 59χρονης γυναίκας από τον 50χρονο αδερφό της. Το φρικτό έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν ο ίδιος ο δράστης κάλεσε την Αστυνομία, ομολογώντας την αποτρόπαια πράξη του.

Η αποκάλυψη του εγκλήματος

Η στυγερή δολοφονία σημειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο 50χρονος φέρεται να πέρασε μια σακούλα στο κεφάλι της 59χρονης αδερφής του, προκαλώντας της ασφυκτικό θάνατο.

Αμέσως μετά την πράξη του, ο δράστης, κάλεσε την Άμεση Δράση, γνωστοποιώντας το έγκλημα που είχε διαπράξει. Η ομολογία του άφησε άφωνους τους αστυνομικούς που δέχθηκαν την κλήση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στο διαμέρισμα για να επιβεβαιώσουν την πληροφορία.

Η σύλληψη του δράστη

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας. Μέσα στο διαμέρισμα βρισκόταν και ο 50χρονος άνδρας, ο οποίος παρέμεινε στον χώρο μέχρι την άφιξη των αρχών.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη επί τόπου και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως, όπου και κρατείται.