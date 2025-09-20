Μια απερίγραπτη οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Θεσσαλονίκη, έπειτα από τη δολοφονία 59χρονης γυναίκας από τον ίδιο της τον αδελφό, μέσα στο διαμέρισμά της στην περιοχή Χαριλάου.

Η δολοφονία έγινε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, στην οδό Αλεξανδρείας. Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι ο 50χρονος άνδρας, ο οποίος τηλεφώνησε ο ίδιος στην Άμεση Δράση το μεσημέρι του Σαββάτου για να ομολογήσει ότι σκότωσε την 59χρονη αδερφή του, συνελήφθη από τους αστυνομικούς στο σπίτι του. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ο οποίος πραγματοποίησε μακροσκοπική εξέταση, η γυναίκα έφερε τραύματα στον λαιμό, ενώ ο θάνατός της επήλθε από ασφυξία με αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Όπως φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς, η ένταση ξεκίνησε μετά από μια φραστική παρατήρηση της αδελφής του για κάτι ασήμαντο, η οποία —κατά τα λεγόμενά του— τον εξόργισε. Βρισκόμενος σε κατάσταση αμόκ, άρπαξε μια νάιλον σακούλα και την τύλιξε στον λαιμό της γυναίκας. Μέσα σε λίγα λεπτά, η 59χρονη υπέκυψε.

Η άτυχη γυναίκα είχε επιστρέψει στο σπίτι της μόλις λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία, έπειτα από 12 ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου. Όπως αναφέρουν περίοικοι, τα δύο αδέλφια ήταν ετεροθαλή, από διαφορετικές μητέρες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 50χρονος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, χωρίς όμως να υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν.

Το διαμέρισμα στην οδό Αλεξανδρείας ανήκε στη 59χρονη. Ο δράστης φέρεται να μην διέμενε μόνιμα εκεί,είναι παντρεμένος, πατέρας δύο παιδιών και διαμένει στη Θέρμη. Παραμένει ασαφές αν βρισκόταν προσωρινά στο σπίτι λόγω της κατάστασης της αδελφής του ή για άλλο λόγο.

Η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη από την υπόθεση. Οι γείτονες μιλούν για μια οικογένεια που δεν είχε δώσει ποτέ αφορμές και κάνουν λόγο για έναν άνδρα που έδειχνε απομονωμένος, αλλά χωρίς να έχει δημιουργήσει προβλήματα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.