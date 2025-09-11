Ένα περιστατικό ακραίας βίας καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης 10/9 στην Λάρισα όπου νεαροί για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο πλακώθηκαν στον ξύλο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το larissanet.gr, όλα ξεκίνησαν μετά τις 20:00 στη συνοικία της Νεράιδας.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ένας 22χρονος έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε έναν 23χρόνο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 23χρονο στο νοσοκομείο.

Η ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό με αποτέλεσμα να προχωρήσει στη σύλληψη του 22χρονο μετά από περίπου μισή ώρα.

Πλέον οι κατηγόριες οι οποίες τον βαρύνουν είναι για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.