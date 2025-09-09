Σε φυλάκιση τεσσάρων ετών, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε ένας 33χρονος στη Θεσσαλονίκη, που επιτέθηκε σε μάνα, πατέρα και αδελφό, επειδή φώναξαν ιερέα στο σπίτι για να κάνει ευχέλαιο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα grtimes.gr, το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση του καταδικασθέντος να μην ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής. Έτσι ο 33χρονος οδηγείται στη φυλακή.

Η μητέρα του κατηγορούμενου κατέθεσε πως δέχτηκε επίθεση από τον γιο της. «Επιτέθηκε στον σύζυγο και στον άλλο μου τον γιο. Με χτύπησε μια μπουνιά στο μάτι. Χτύπησε και τον σύζυγό στο κεφάλι και τον γιο στο χέρι.Δεν θέλω να δικαστεί. Παλαιότερα διαγνώστηκε με διπολική προσωπικότητα αλλά τώρα είναι σε ύφεση. Φοβάμαι που μένει μαζί μας” ανέφερε η μάρτυρας.

Ο πατέρας κατέθεσε τα εξής: «Είχαμε επίσκεψη από ένα ζευγάρι, ο άνδρας είναι ιερέας. Μας είπε να διαβάσουμε κάποια ευχούλα για το καλό της οικίας. Ο γιος μου αντέδρασε. Άρχισε να φωνάζει: “Βγείτε έξω, φύγετε, δεν θέλω”. Μετά άρχισε να χειροδικεί.Ξαφνικά ήταν σε μια έξαλλη κατάσταση. Έσπασε ένα ποτήρι και με πήρε ένα γυαλί στο κεφάλι. Πήγα στο νοσοκομείο έκανα ράμματα. Δεν φοβάμαι. Δεν έχει πρόβλημα υγείας. Ορισμένες φορές βγάζει έναν θυμό. Νοσηλεύτηκε στο παρελθόν όταν υπηρετούσε στον Στρατό γιατί είχε άγχος. Άκουγε ψαλμωδίες, ομιλίες. Ήταν πνευματικό παιδί, εξομολογούταν».