Ποινή φυλάκισης 1,5 έτους επιβλήθηκε στον πατέρα του 10χρονου παιδιού στο φάσμα του αυτισμού που εγκατέλειψε η μητέρα του στα δικαστήρια της Λαμίας, όταν έμαθε ότι ο άνδρας κέρδισε την επιμέλειά του.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το μεσημέρι της Τρίτης (10/2/26) ο πατέρας που ανέλαβε την επιμέλεια με δικαστική απόφαση, ήταν υποχρεωμένος να λογοδοτήσει στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, έχοντας παρουσιαστεί αυτοβούλως στο ΑΤ και συλληφθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αντί να μπορεί να βρίσκεται κοντά στο παιδί του το οποίο και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο.

Οι δικηγόροι του Κώστας Μπαρούτας και Θύμιος Καραΐσκος ζήτησαν αναβολή της υπόθεσης προκειμένου να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ωστόσο η υπόθεση δικάστηκε κανονικά, με τελική απόφαση ποινή φυλάκισης 18 μηνών μετατρέψιμη σε 10 ευρώ ημερησίως και την έφεσή του να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι υπέρ του πατέρα κατέθεσαν τόσο η νύφη του, που έζησε από κοντά την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει το παιδί αφότου έμεινε ξαφνικά σε ένα ξένο περιβάλλον, όσο και ο ψυχίατρος στον οποίο προσέτρεξε ο πατέρας, ψάχνοντας αγωνιωδώς τρόπο να ηρεμήσει το μικρό του γιο την περασμένη Παρασκευή (6/2/26).

Όλοι περιέγραψαν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και ότι ο πατέρας έκανε ότι μπορούσε. Επιπλέον όπως τόνισαν και οι συνήγοροί του, το παιδί δεν έμεινε μόνο του, ούτε όταν το πήγαν στο Νοσοκομείο αναζητώντας να γίνει ψυχιατρική εκτίμηση, μιας και η μητέρα του παιδιού δεν τους είχε αφήσει τίποτα και είχε απλά εξαφανιστεί.

Ο πατέρας από την πλευρά του, είπε τις πιο σημαντικές κουβέντες, όπως ότι νοιάζεται για το παιδί του και ότι διατηρώντας την επιμέλειά του, θα προσπαθήσει για το καλύτερο για εκείνο.

Αφού η Δικαιοσύνη ολοκλήρωσε την τυπική όσο και πολύωρη διαδικασία, ήρθη η κράτησή του και επιτέλους θα μπορέσει να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη και να υπογράψει – ως έχων την επιμέλεια – τη μεταφορά του παιδιού του σε κατάλληλο Ίδρυμα στη συμπρωτεύουσα. Μια εξέλιξη που κι αυτή ήταν αποτέλεσμα των ενεργειών του πατέρα που αναζήτησε βοήθεια από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Λαμιέων.

Όσον αφορά τη μητέρα κι εκείνη αναζητείται για το διαρκές αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς πριν καν τεθεί σε εκτέλεση η απόφαση του Δικαστηρίου έσπευσε να εξαφανιστεί αφήνοντας στο γραφείο της Εισαγγελέως μόνο το μπουφάν του παιδιού.