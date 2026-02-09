Ένα σοβαρό οικογενειακό περιστατικό με κοινωνικές και νομικές προεκτάσεις απασχολεί τις τελευταίες ώρες τη Λαμία, με επίκεντρο ένα παιδί 9,5 ετών που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και βρέθηκε αιφνιδίως χωρίς την απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη, έπειτα από δικαστική εξέλιξη που αφορά την επιμέλειά του.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η αλλοδαπή μητέρα του παιδιού αποχώρησε από τα Δικαστήρια Λαμίας αφήνοντας το ανήλικο παιδί εκεί, αμέσως μετά την έκδοση απόφασης με την οποία η επιμέλεια μεταβιβάστηκε στον βιολογικό πατέρα. Οι δύο γονείς δεν είχαν συνάψει γάμο.

Ο πατέρας, αν και είχε αναγνωρίσει το παιδί και κατέβαλε διατροφή, δεν είχε αναπτύξει ουσιαστική σχέση μαζί του, καθώς -όπως αναφέρει- η μητέρα ήταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα άφαντη. Επιπλέον, δηλώνει ότι δεν είχε ενημερωθεί για το ιατρικό ιστορικό του παιδιού ούτε για τις ιδιαίτερες ανάγκες που απορρέουν από τη διάγνωσή του.

Παρά την πρόθεσή του να αναλάβει τη φροντίδα του, ο πατέρας βρέθηκε αντιμέτωπος με μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, καθώς το παιδί αφέθηκε στο σημείο χωρίς φαρμακευτική αγωγή, ιατρικές εξετάσεις ή προσωπικά αντικείμενα, γεγονός που δυσχέραινε άμεσα τη διαχείριση της κατάστασης.

Μετά τα γεγονότα στα Δικαστήρια, ο πατέρας απευθύνθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας αναζητώντας υποστήριξη, ενώ ακολούθησε κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την εξεύρεση παιδοψυχιατρικής φροντίδας. Τελικά, εξασφαλίστηκε προσωρινή νοσηλεία στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου το παιδί πρόκειται να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Όπως επισημαίνει ο δικηγόρος του πατέρα, Κώστας Μπαρούτας, η υπόθεση αναδεικνύει τα κενά που υπάρχουν στην προστασία ευάλωτων ανηλίκων, τονίζοντας ότι απαιτείται ουσιαστική μέριμνα πέρα από τις τυπικές δικαστικές αποφάσεις.

Παράλληλα, η υπόθεση βρίσκεται υπό εξέταση και από τις δικαστικές αρχές, καθώς διερευνάται εάν, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια του ανήλικου παιδιού.

«Εξαφανίστηκε από προσώπου γης»

Ο Κώστας Μπαρούτας είπε σχετικά με την υπόθεση: «Ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή κατά την οποία τέθηκε το αίτημα από τη μητέρα για την αφαίρεση της επιμέλειας του τέκνου εξέφρασε την επιθυμία του να αναλάβει την επιμέλεια του υπό τον όρο όμως της πλήρους συνεργασίας της μητέρας μαζί του για ένα μεταβατικό διάστημα καθόσον ο ίδιος είχε να έρθει σε επικοινωνία και επαφή με το τέκνο του εδώ και οκτώ περίπου έτη χωρίς να γνωρίζει καμία λεπτομέρεια για το ιατρικό του πρόβλημα και την καθημερινότητά του».

«Δυστυχώς η μητέρα εγκατέλειψε το παιδί στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας σαν κυρία και εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Ούτε τα ελάχιστα ρούχα του παιδιού δεν παρέδωσε, ούτε τα φάρμακα του στον πατέρα. Και έτσι κλήθηκε ο πατέρας να αναλάβει μόνος του και χωρίς καμία βοήθεια από το συγγενικό του περιβάλλον το βαρύ φορτίο της ανατροφής ενός παιδιού με αρκετές ιδιαιτερότητες και δεξιότητες».

«Νομίζω ότι μέχρι σήμερα κανείς από όσους επιλήφθηκαν της υποθέσεως δεν έχει ασχοληθεί με την κοινωνική πλευρά της αλλά μόνον με το αυστηρό γράμμα του νόμου. Πιστεύω ότι έστω και την ύστατη στιγμή θα βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για το συγκεκριμένο παιδί χωρίς παράλληλα να τιμωρείται ο δυστυχής ομολογουμένως πατέρας του», κατέληξε ο ίδιος.