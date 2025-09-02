Στοιχεία για τη δράση ενός αρχιμανδρίτη περιλαμβάνει η δικογραφία-μαμούθ για την επονομαζόμενη «μαφία» της Κρήτης, με τον κληρικό να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για εκβιασμό και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε προγενέστερο χρόνο και πριν αναπτύξει σχέσεις με την εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα πάντα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., είχε πέσει και ο ίδιος θύμα εκβιασμού από τους φερόμενους ως εγκεφάλους του κυκλώματος.

Πιο αναλυτικά, τα δύο αδέλφια, που είναι ιδιοκτήτες ξενοδοχείου στην περιοχή Σταυρός, φέρονται να είχαν καταπατήσει μία έκταση που ανήκει σε ιερά μονή, την οποία πούλησαν, σε δεύτερο χρόνο, σε Ισραηλινούς επενδυτές, που σχεδίαζαν να χτίσουν ξενοδοχείο.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, για την πώληση χρειαζόταν μία ψευδής βεβαίωση από την ιερά μονή, ότι δεν ανήκει σε εκείνη. Το έγγραφο αυτό φαίνεται πως τελικά βρέθηκε και έχει την υπογραφή του συγκεκριμένου αρχιμανδρίτη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναγκάστηκε να υπογράψει λόγω εκβιασμού από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο Χανιώτης αρχηγός, ο «Αυστραλός» και ο «μικρός»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, τα μέλη της «μαφίας της Κρήτης» είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 5.800 αγοραπωλησίες ναρκωτικών, με τα κέρδη να ξεπερνούν το 1,1 εκατ. ευρώ.

Μία από τις πιο σημαντικές συλλήψεις πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 2025 στα Χανιά, με τον 42χρονο σήμερα έγκλειστο των φυλακών Αγιάς, να καθοδηγεί -σύμφωνα με το άνω των 1.800 σελίδων διαβιβαστικό- μία ολόκληρη και πολυπληθή οικογένεια στην παρανομία. Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κρήτης, από τις 4/11/2024, με ποινή κάθειρξης 11 ετών. Τα κινητά τηλέφωνα του 42χρονου Χανιώτη, που εξετάστηκαν στη ΔΕΕ, έδωσαν σημαντική ώθηση στην αστυνομική έρευνα. Είναι άλλωστε και η περίοδος που ενεργοποιούνται και οι δύο άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που έδρασαν ως μυστικοί, καθώς τα στοιχεία άρχισαν να γίνονται όλο και περισσότερα για τη δράση της «μαφίας της Κρήτης».

Οι καλά γνωρίζοντες τη δικογραφία κάνουν λόγο για μία σύμπραξη Ελλήνων, που σε πολλές περιπτώσεις συνδέονται με φιλικές σχέσεις αλλά και δεσμούς αίματος, οι οποίοι κατείχαν τις ηγετικές θέσεις στη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, με αλλοδαπούς κυρίως από την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο κ.ά. χώρες της βορείου Αφρικής που αποτελούν την ομάδα των λεγόμενων «street dealers» ή αλλιώς των μικροδιακινητών. Αυτοί ήταν που αναλάμβαναν να «σπρώξουν» σε τρεις διαφορετικές πιάτσες στα Χανιά κοκαΐνη, κάνναβη, αλλά και ηρωίνη και συγκεκριμένα: στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, στο Ενετικό Λιμάνι και στην πλατεία 1866.

Από την προανακριτική έρευνα προκύπτει ότι η οικογένεια του 42χρονου σήμερα έγκλειστου στις φυλακές Αγιάς δρούσε για λογαριασμό του 36χρονου -επίσης Χανιώτη- που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στη «μαφία της Κρήτης», αλλά κι ενός 53χρονου γνωστού ως «Γιάννης» ή «Αυστραλός». Εκτενή αναφορά στον ρόλο ως διακινητή υπάρχει στο διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με όσους έχουν γνώση του περιεχομένου του, σε ακόμη ένα πρόσωπο: έναν 24χρονο από τα Χανιά γνωστό ως ο «μικρός».