Περισσότερες από 5.800 αγοραπωλησίες ναρκωτικών είχαν πραγματοποιήσει τα μέλη της «μαφίας της Κρήτης» με τα κέρδη να ξεπερνούν το 1,1 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Μία από τις πιο σημαντικές συλλήψεις πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 2025 στα Χανιά, με τον 42χρονο σήμερα έγκλειστο των φυλακών Αγιάς, να καθοδηγεί -σύμφωνα με το άνω των 1.800 σελίδων διαβιβαστικό- μία ολόκληρη και πολυπληθή οικογένεια στην παρανομία. Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κρήτης, από τις 4/11/2024, με ποινή κάθειρξης 11 ετών. Τα κινητά τηλέφωνα του 42χρονου Χανιώτη, που εξετάστηκαν στη ΔΕΕ, έδωσαν σημαντική ώθηση στην αστυνομική έρευνα. Είναι άλλωστε και η περίοδος που ενεργοποιούνται και οι δύο άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που έδρασαν ως μυστικοί, καθώς τα στοιχεία άρχισαν να γίνονται όλο και περισσότερα για τη δράση της «μαφίας της Κρήτης».

Οι καλά γνωρίζοντες τη δικογραφία κάνουν λόγο για μία σύμπραξη Ελλήνων, που σε πολλές περιπτώσεις συνδέονται με φιλικές σχέσεις αλλά και δεσμούς αίματος, οι οποίοι κατείχαν τις ηγετικές θέσεις στη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, με αλλοδαπούς κυρίως από την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο κ.ά. χώρες της βορείου Αφρικής που αποτελούν την ομάδα των λεγόμενων «street dealers» ή αλλιώς των μικροδιακινητών. Αυτοί ήταν που αναλάμβαναν να «σπρώξουν» σε τρεις διαφορετικές πιάτσες στα Χανιά κοκαΐνη, κάνναβη, αλλά και ηρωίνη και συγκεκριμένα: στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, στο Ενετικό Λιμάνι και στην πλατεία 1866.

Από την προανακριτική έρευνα προκύπτει ότι η οικογένεια του 42χρονου σήμερα έγκλειστου στις φυλακές Αγιάς δρούσε για λογαριασμό του 36χρονου -επίσης Χανιώτη- που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στη «μαφία της Κρήτης», αλλά κι ενός 53χρονου γνωστού ως «Γιάννης» ή «Αυστραλός». Εκτενή αναφορά στον ρόλο ως διακινητή υπάρχει στο διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με όσους έχουν γνώση του περιεχομένου του, σε ακόμη ένα πρόσωπο: έναν 24χρονο από τα Χανιά γνωστό ως ο «μικρός».

Για να καταλάβει κανείς πού δρούσε η εγκληματική οργάνωση σε επίπεδο διακίνησης ναρκωτικών, αρκεί να παρουσιάσουμε ένα συμβάν όπως έχει καταγραφεί από τους αστυνομικούς που είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τα μέλη της. Περίπου 3:15 τα ξημερώματα της 5ης Αυγούστου, στο Ενετικό Λιμάνι της πόλης των Χανίων, δύο Αιγύπτιοι «street dealers» προσεγγίζουν έναν 16χρονο κι έναν 18χρονο (τουρίστες από τη Φινλανδία) και τους ρωτούν αν θέλουν να αγοράσουν ναρκωτικά.

Στη συνέχεια τους οδηγούν στην οδό Κανεβάρο, κάνοντας νεύμα σε δύο 47χρονους που είναι αδέρφια και μάλιστα δίδυμοι, οι οποίοι κάθονταν σε καφετέρια, έτσι ώστε να επιτηρούν για τυχόν αστυνομικούς. Τότε εμφανίστηκε ένας 28χρονος πιθανότατα από τη Συρία, ο οποίος οδηγούσε ποδήλατο και τους έδωσε ένα μικρό αντικείμενο που ο ένας το έβαλε στην τσέπη του πουκαμίσου του. Ακολούθησε αιφνιδιαστικός έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι ήταν κάνναβη βάρους 0,7 γραμμαρίων. Στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά 275 ευρώ προερχόμενα από διακίνηση ναρκωτικών.

Η αναλυτική παρουσίαση της υπόθεσης είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 14:00 το μεσημέρι, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων.