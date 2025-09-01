Περισσότερες από 1.800 σελίδες αριθμεί το διαβιβαστικό της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε και εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, εκβιασμούς κ.ά. ποινικά αδικήματα, με τους συλληφθέντες να φτάνουν πλέον τους 49.

Ήδη από αργά το απόγευμα της Δευτέρας ξεκίνησε η μεταγωγή τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή. Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν ότι θα χρειαστεί ακόμη αρκετός χρόνος μέχρι να υπάρχει πλήρης εικόνα για την έκταση των δραστηριοτήτων της μαφίας της Κρήτης, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά το σκέλος των χρημάτων που διακινήθηκαν.

Πληροφορίες αναφέρουν πως μόνο από τη διακίνηση ναρκωτικών και μόνο από τα στοιχεία που έχει μέχρι στιγμής συλλέξει η ΕΛΑΣ, «ξεπλύθηκαν» πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ μέσω νόμιμων επιχειρήσεών που έλεγχε η συμμορία. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, για τα οποία υπάρχουν -σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές- στοιχεία για εμπλοκή τους σε διακίνηση ναρκωτικών, αλλά κι ένας αστυνομικός με τις ίδιες πηγές να αναφέρουν ότι ελέγχονται κι άλλοι.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, ο ηγετικός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης προμήθευε με ναρκωτικά (σ.σ. ακατέργαστη κάνναβη, κοκαΐνη και ηρωίνη) τα άλλα μέλη με σκοπό την περεταίρω διακίνησή τους σε χρήστες χωρίζοντας τον νομό Χανίων σε τρείς τομείς – πιάτσες.