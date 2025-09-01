Πλούσια ήταν η δράση της αποκαλούμενης «μαφίας της Κρήτης», τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, σε εμπόριο όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα μαύρου χρήματος», που εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

Το modus operandi

Ως προς τον τρόπο δράσης της (modus operandi), τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν φορτηγά αυτοκίνητα διεθνών μεταφορών, είτε μεταφέροντας νόμιμο εμπόρευμα προς κάλυψη και νομιμοφάνεια της μετάβασής τους στην Ισπανία, προκειμένου εκεί να παραλαμβάνονται οι ποσότητες των ναρκωτικών, είτε χρησιμοποιώντας στα φορτηγά αυτά ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες.

Τα φορτηγά οχήματα ήταν κατά κύριο λόγο ταξινομημένα στη Βουλγαρία, σε εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, με οδηγούς ελληνικής ή βουλγαρικής υπηκοότητας.

Παράλληλα, διακριβώθηκε ο ρόλος καθενός από τα μέλη της οργάνωσης, ως εξής:

ο 53χρονος, είχε αναλάβει τον γενικό συντονισμό των διεθνών μεταφορών των ναρκωτικών ουσιών, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητα και τις επαφές που διέθετε ως αυτοκινητιστής. Επιπλέον, στρατολογούσε οδηγούς οχημάτων και έβρισκε τα επίμαχα φορτηγά, κατάλληλα εξοπλισμένα με ειδικές κρύπτες ναρκωτικών ουσιών. Αναλάμβανε τις επαφές με τους προμηθευτές και συντόνιζε τους οδηγούς των φορτηγών με σκοπό να έρχονται σε επαφή κατ’ εντολή του με τους παραλήπτες των ναρκωτικών ουσιών για την παράδοσή τους σε αυτούς,

ο 66χρονος, ήταν άμεσος συνεργάτης με τον 53χρονο, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως αυτοκινητιστής, μετέφερε και παρέδιδε τις ναρκωτικές ουσίες από την Ισπανία σε Χώρες της Ευρώπης, στους παραλήπτες,

ο 52χρονος, είχε αναλάβει τη διάθεση οδηγών, καθώς και φορτηγών οχημάτων της εταιρείας που διαθέτει στην Βουλγαρία σε μέλη της οργάνωσης, καθώς και της εύρεσης νόμιμων φορτίων προς κάλυψη και νομιμοφάνεια της μετάβασής των φορτηγών οχημάτων στην Ισπανία και στις χώρες παράδοσης των ναρκωτικών,

ο 57χρονος, ως άμεσος συνεργάτης του 52χρονου, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως αυτοκινητιστής, παραλάμβανε τις ναρκωτικές ουσίες από την Ισπανία με σκοπό την περαιτέρω μεταφορά τους σε Χώρες της Ευρώπης, ενώ

ο 28χρονος και ο 27χρονος, είχαν αναλάβει την παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών σε προκαθορισμένα σημεία με σκοπό την περαιτέρω παράδοσή τους, κατά περίπτωση, στους τελικούς διακινητές.

Τα ευρήματα

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στη Χώρα μας και στη Γερμανία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη βάρους -300- κιλών,

κοκαΐνη βάρους -31,03- γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη βάρους -19,4- γραμμαρίων,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

συσκευή κινητής τηλεφωνίας,

-4- κουτιά συσκευασίας κινητών τηλεφώνων,

Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και

το χρηματικό ποσό των -38.980- ευρώ.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 5.000.000 ευρώ.