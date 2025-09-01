Την ώρα που ακόμη συμπληρώνεται η δικογραφία-μαμούθ για τη «μαφία της Κρήτης», όλο και περισσότερα νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και τη δράση τους, γύρω από εμπόριο όπλων, ναρκωτικών, αλλά και εκβιασμούς.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ανάμεσα στα πρόσωπα-κλειδιά της εγκληματικής οργάνωσης είναι και ένας κληρικός, ο οποίος φέρεται να εκβίαζε άλλους κληρικούς για λογαριασμό της μαφίας. Όπως προκύπτει από τις νόμιμες συνακροάσεις, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται ότι υπήρξε προσπάθεια να ελεγχθούν κομβικές θέσεις στην ηγεσία της Εκκλησίας στην Κρήτη, με απώτερο στόχο την εκμετάλλευση της τεράστιας εκκλησιαστικής περιουσίας.

Αυτή βέβαια είναι μόνο μία από τις δράσεις της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φαίνεται να έλεγχε το μεγαλύτερο μέρος του νησιού σε ό,τι είχε να κάνει με τη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών. Δεν είναι τυχαίο ότι ανάμεσα στους τουλάχιστον 48 συλληφθέντες είναι γνωστοί ποινικοί, ανάμεσά τους και ένας έγκλειστος για άλλες υποθέσεις που θεωρείται από τα πιο «βαριά» ονόματα του υποκόσμου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη δικογραφία θα υπάρχουν εκατοντάδες σελίδες με νόμιμες συνακροάσεις και άλλα στοιχεία που έχουν προκύψει από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Τόσο άτρωτα ένιωθαν τα μέλη της μαφίας της Κρήτης, που πολλές φορές δεν χρησιμοποιούσαν για τις «δουλειές» τους κάποια διαδικτυακή κρυπτογραφημένη εφαρμογή, αλλά μιλούσαν από κανονική γραμμή είτε αντάλλαζαν απλά SMS.

Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου

Τον συντονισμό της όλης επιχείρησης έχει ομάδα αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. που στις τελευταίες κρίσεις «κατέβηκε» στο νησί, με σκοπό να χτυπήσει το οργανωμένο έγκλημα. Επικεφαλής αυτής της προσπάθειας είναι ο πολύπειρος στον κλάδο της Ασφάλειας Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου.