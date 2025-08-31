Επιχείρηση-μαμούθ της αστυνομίας στήθηκε για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην οποία όπως φαίνεται συμμετείχαν στρατιωτικοί, αστυνομικοί και επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, αστυνομικού συντάκτη των εφ. ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, στην επιχείρηση μαμούθ φέρονται να συμμετείχαν και κληρικοί αλλά και κρατικοί υπάλληλοι.

Η εισαγγελία έκανε μία δικογραφία 45 σελίδων για διακίνηση ναρκωτικών και εκβιάσεις στην Κρήτη με πρωταγωνιστή Κρητικό επιχειρηματία ο οποίος είχε συλληφθεί πριν 2 δεκαετίες για εισαγωγή κοκαΐνης, από την νότια Αμερική στην Θεσσαλονίκη.

Το 201 είχε ενταχθεί σε μια μεγάλη δικογραφία πάλι για παρόμοια εγκλήματα κι εκβιάσεις με εμπλεκόμενα περίπου 100 άτομα στα Χανιά.

Το 2024 τον Ιανουάριο είχε θεωρηθεί ηθικός αυτουργός σε βομβιστική επίθεση σε σπίτι αστυνομικού. Είχε εκραγεί ο μηχανισμός και η επίθεση θεωρήθηκε εκδικητική καθώς ο αστυνομικούς της ΔΙΑΣ είχε καταδιώξει άλλα δυο άτομα.

Το 2025 οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει 2 εκρηκτικούς μηχανισμούς έτοιμους να τοποθετηθούν σε άγνωστο στόχο και μεγάλο οπλοστάσιο στον Αποκόρωνα Χανίων. Διαπιστώθηκε ότι σχετίζονται με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία που γίνεται λόγος.

Το νήμα της δράσης του εν λόγω κυκλώματος που αφορούσε ναρκωτικά και εκβιασμούς άρχισε να ξετυλίγεται. Κύριος ρόλος είχε προσδιοριστεί σε έναν άλλο Κρητικό επιχειρηματία που παλαιότερα είχε ενταχθεί και ήταν ύποπτος για συμμετοχή σε ομάδα μπράβων από την Κρήτη που δρούσε στην Αθήνα.

Αυτός φαίνεται να είναι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου και να έχει πολυσχιδή δραστηριότητα στην Κρήτη και φαίνεται να ακούγεται σε συνομιλίες να προωθεί και να ασχολείται με εκκλησιαστικά θέματα αλλά και την προώθηση ενός ανώτερου κληρικού για να λάβει σημαντική θέση αποβλέποντας πιθανόν σε ζητήματα εκκλησιαστικής περιούσιας.

Πιθανώς να υπάρχουν και κατηγορούμενοι κληρικοί γι΄αυτό το θέμα.

Για τον αστυνομικό που είναι κατηγορούμενος ακούγεται σε συνομιλία να τον ρωτάει ένας ποινικός «αν τον παρακολουθούν οι συνάδελφοί του» και εκείνος να λέει ότι «δεν τον παρακολουθούν».

Για τους δύο στρατιωτικούς αναφέρεται πως έκλεβαν καύσιμα από τις αποθήκες του Στράτου, του Πολεμικού Ναυτικού και τα προωθούσαν σε λαθρεμπόριο στην Κρήτη.