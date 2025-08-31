Ως μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις που λυμαίνονται την Κρήτη, περιγράφουν στο newsbeast αστυνομικοί με γνώση των ερευνών, τη μαφία που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων .

Πρόκειται για την αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί με τουλάχιστον 48 συλλήψεις, ενώ ανάμεσα τους περιλαμβάνονται ένας εν ενεργεία αστυνομικός, δύο στελέχη του Στρατού Ξηράς κι ένα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο ρόλος των ενστόλων είχε να κάνει κυρίως με παροχή διευκολύνσεων στην αποθήκευση και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Τα μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, λαθρεμπόριο όπλων, εκβιασμούς κ.ά. αδικήματα, ενώ έχουν κατασχεθεί πολεμικά τυφέκια, πιστόλια, κοκαΐνη και κάνναβη. Μάλιστα, η άντληση πληροφοριών για τη δράση της συγκεκριμένης μαφίας ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες και συγκεκριμένα μετά την άφιξη της νέας ηγεσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, με πολύπειρους αξιωματικούς από την Αθήνα.

Την αστυνομική επιχείρηση εποπτεύουν 8 εισαγγελείς, ενώ εκτός από την Ασφάλεια Χανίων συμμετέχουν πάνοπλοι άνδρες από την ΟΠΚΕ, τα ΤΑΕ και την ΕΚΑΜ. Νεότερη ενημέρωση θα υπάρξει μετά το τέλος της επιχείρησης.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός που είχαν τοποθετήσει άγνωστοι πριν από καιρό στο σπίτι ενός αστυνομικού στην Κρήτη αποτέλεσε την αφετηρία για μία εκτεταμένη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., η οποία σχεδιάστηκε από ανώτερους αξιωματικούς που είχαν μετακινηθεί στα Χανιά περίπου πριν από ενάμιση χρόνο, με κύριο στόχο την εξάρθρωση οργανωμένων κυκλωμάτων εγκληματικής δράσης.

Οι αποκαλύψεις δείχνουν ένα εκτεταμένο δίκτυο που ασχολούνταν με εμπόριο ναρκωτικών, διακίνηση όπλων, εκβιασμούς και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι στρατιωτικοί που συμμετείχαν, όταν δεν διέθεταν τα χρήματα για την αγορά ποσοτήτων ναρκωτικών, κατέφευγαν σε κλοπές καυσίμων από τις στρατιωτικές αποθήκες. Σε ό,τι αφορά τον εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι του αστυνομικού, οι έρευνες έδειξαν ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονταν έμποροι κοκαΐνης, εναντίον των οποίων ο ίδιος είχε σχηματίσει δικογραφία.

Η υπόθεση άρχισε να ξεδιπλώνεται όταν ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων και ο διοικητής της Ασφάλειας Χανίων, που είχαν σταλεί από την Αθήνα για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, ζήτησαν ενδελεχή έλεγχο των κινητών τηλεφώνων κακοποιών που συνελήφθησαν λίγες ημέρες μετά την άφιξή τους στο νησί. Από εκεί ξεκίνησε το ξετύλιγμα του νήματος που οδήγησε στη σημερινή μεγάλη εξάρθρωση.