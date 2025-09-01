Πλούσια ήταν η δράση της αποκαλούμενης «μαφίας της Κρήτης», καθώς τα μέλη της εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, σε εμπόριο όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα μαύρου χρήματος». Η ΕΛ.ΑΣ. κατάφερε να εξαρθρώσει την εγκληματική οργάνωση μετά από μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 31 Αυγούστου, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, παρουσία δικαστικών λειτουργών.

Συνολικά συνελήφθησαν 48 άτομα εκ των οποίων οι 12 είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, καθώς εκτίουν ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Ωστόσο, και οι υπόλοιποι συλληφθέντες έχουν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Εντωμεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων ατόμων στην υπόθεση, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σε νέες συλλήψεις.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί καθώς και ένας κληρικός. Ειδικότερα, ο αστυνομικός φέρεται να έδινε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τη δράση της ΕΛ.ΑΣ., ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων φαίνεται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο κληρικός φέρεται να είχε εμπλοκή σε εκβιασμό προσώπου, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και αγοραπωλησίες εκτάσεων της Εκκλησίας σε ιδιώτες.

Αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση φέρονται να έχουν δύο αδέρφια, παλιοί γνώριμοι των Αρχών, που είναι ιδιοκτήτες μεγάλης τουριστικής μονάδας στην περιοχή, ενώ έχουν στην κατοχή τους και δύο beach bar καθώς και άλλα καταστήματα.

Παράλληλα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.

Πώς έφτασε η ΕΛ.ΑΣ. στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης

Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται μετά από θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στη Σούδα με θύμα έναν 22χρονο, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι λανθασμένοι χειρισμοί των αστυνομικών της Διεύθυνσης Χανίων στο παραπάνω περιστατικό σε συνδυασμό με την ελλιπή έρευνα που είχε γίνει μετά από μια βομβιστική επίθεση σε σπίτι αστυνομικού, προκάλεσαν το «ξήλωμά» τους και την αντικατάστασή τους από αξιωματικούς της Αττικής, που δεν είχαν σχέσεις, επαφές και γνωριμίες με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας.

Οι αστυνομικοί από την Αττική που έφτασαν στο νησί ξεκίνησαν άμεσα, υπό άκρα μυστικότητα, τις έρευνες, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν και οι παρακολουθήσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης μέσω τηλεφωνικών επισυνδέσεων.

Καθοριστική για την εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συμβολή δύο μυστικών αστυνομικών, που ξεκίνησαν από τον Ιούνιο να εργάζονται σε επιχειρήσεις των μελών της οργάνωσης, και κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που δρούσε η οργάνωση, ενώ βοήθησαν σημαντικά στη «χαρτογράφηση» όλων των μελών της.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ για την υπόθεση αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.