Οι κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε φερόμενη εγκληματική οργάνωση στα Χανιά ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Οι απολογίες θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημέρες: οι 17 εκ των συλληφθέντων την ερχόμενη Πέμπτη και οι 16 την Παρασκευή. Όσον αφορά τους υπόλοιπους 15 που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, αυτοί βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε σωφρονιστικό κατάστημα για άλλα αδικήματα.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Όπως ανέφερε Ο ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, Νίκος Στειακάκης, η δικογραφία αριθμεί χιλιάδες σελίδες και απαιτείται χρόνος για να μελετηθεί. «Αντιμετωπίζουμε μια ιδιαίτερα αυστηρή δίωξη η οποία όμως μένει να διαπιστωθεί αν ανταποκρίνεται στη δικογραφία και σε όσα περιέχονται σε αυτήν.»

Τα μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε Χανιά και Ρέθυμνο, είχαν οδηγηθεί το απόγευμα στην εισαγγελία Χανίων.

Τα δεκάδες άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιασμών και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, συνελήφθησαν στις 31 Αυγούστου, κατόπιν μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται και ένστολοι της αεροπορίας αλλά και αστυνομικός από το Ρέθυμνο καθώς και επιχειρηματίες γνωστοί στην κρητική κοινωνία.

Οι συλληφθέντες λόγω του μεγάλου αριθμού, οδηγήθηκαν κατά ομάδες στην εισαγγελία.

Μαλιστα ένας από τους συλληφθέντες την ώρα που οδηγείτο στον εισαγγελέα φώναξε «Είναι άλλη μια ψεύτικη εγκληματική οργάνωση. Ψεύτικη».