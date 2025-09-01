Στη φυλακή παραμένουν ο 25χρονος εθελοντής και ο 21χρονος φίλος του, που κατηγορούνται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα.

«Πήγε το παιδί, προσπάθησε να την πατήσει, να σβήσει, έσκυψε, ξανασηκώθηκε, έκανε νόημα στον φίλο του. Κουβαλάγανε νερά, του έκανε νόημα να φέρει δύο μπουκαλάκια, έτρεξε ο φίλος του, πάει να τα πάρει, γυρνάνε, τους φωνάζουν ‘φύγετε, θα καείτε’ και φεύγουν τρέχοντας», είπε ο πατέρας του 25χρονου, μιλώντας στο Mega.

Τρεις φωτογραφίες και μία μαρτυρία ενός ερασιτέχνη φωτογράφου, που βρίσκεται στο σημείο, αρκούν για να θεωρηθεί ύποπτος για εμπρησμό. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του φωτογράφου, ο 25χρονος σκύβει στο χωράφι δευτερόλεπτα προτού ξεσπάσει η φωτιά. Αργότερα συλλαμβάνεται και εδώ και 19 ημέρες κρατείται.

«Από εκατοντάδες μέτρα μακριά με ένα τηλεφακό, κατάλαβε. Έχει τραβήξει 11 φωτογραφίες, επέλεξε να δείξει τις τρεις. Στα 7-8 μέτρα ήταν οι δύο μάρτυρες που έχουν καταθέσει, ο ένας έχει και το όμορο οικόπεδο δίπλα, το οποίο καιγόταν την ώρα που ήρθε να υπερασπιστεί το παιδί μας», είπε ο πατέρας.

Η έκθεση αυτοψίας που έγινε μία ημέρα μετά από την πυροσβεστική, αποκλείει το σενάριο του εμπρησμού. «Κατόπιν επισταμένης έρευνας στην περίμετρο του σημείου αρχικής έναυσης δεν βρέθηκε κανένα υπόλειμμα γνωστού εμπρηστικού μηχανισμού ή ίχνη / ενδείξεις οποιασδήποτε ενέργειας ή παράλειψης ή εν γένει άλλης πρόσφατης ανθρώπινης παρουσίας ή άλλης δραστηριότητας» αναφέρει.

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τα παιδιά ακόμα στη φυλακή αφού το πόρισμα τα αθωώνει» λέει ο πατέρας του 25χρονου.

«Το παιδί μου, όπως είπε και εκείνο, θα προτιμούσε να καεί από το να βάλει φωτιά» λέει η μητέρα του.

Σύμφωνα πάντα με την έκθεση και λόγω ενεργού μετώπου στην ίδια περιοχή, ως «αιτία της πυρκαγιάς φέρεται να είναι το φαινόμενο της κηλίδωσης, που προκάλεσε τη νέα εστία της πυρκαγιάς».