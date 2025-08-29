Ανατροπή υπάρχει στην υπόθεση στα Καμίνια με τον κλειδωμένο 5χρονο στο μπαλκόνι, καθώς ο πατέρας ζει, σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της μητέρας ότι είχε χάσει τη ζωή του σε ναυάγιο.

Επίσης, εισαγγελέας αναμένεται να αποφασίσει για την τύχη του μικρού αγοριού, αν δηλαδή η επιμέλεια θα παραμείνει στη μητέρα του ή θα αφαιρεθεί, με αποτέλεσμα το παιδί να πρέπει να μείνει αλλού.

Ο πρώην σύντροφος της γυναίκας μιλώντας στο Live News αρνήθηκε οποιαδήποτε κατηγορία και κατηγόρησε την πρώην του.

«Έναν γκόμενο έχει στην Καλαμάτα και πάει να τον βρει, ο οποίος έχει κάτι ποτά και πουλάει. Έχει φύγει πέντε-έξι φορές και τα αφήνει έτσι τα παιδιά εκεί πέρα».

Λέει πως είναι ο πατέρας των 3 εκ των 4 παιδιών της πρώην συντρόφου του. Το πεντάχρονο αγοράκι που φώναζε για βοήθεια από το μπαλκόνι του σπιτιού του, δεν είναι δικό του παιδί. «Έχει εγκαταλείψει ένα παιδί στον νομό Ηλείας, έχει εγκαταλείψει τρία άλλα παιδιά, σήμερα είναι 20.19 και 18».

Ακόμη, υποστηρίζει ότι ουδέποτε υπήρξε κακοποιητής. Ισχυρίζεται πως δούλευε μέρα – νύχτα για να μην λείπει τίποτα από το σπίτι και τα παιδιά του.

«Τα παιδιά μου εμένα ήτανε πριγκιπόπουλα, δηλαδή δεν είχαν πρόβλημα για να πάνε στο Παίδων. Μια χαρά ήταν. Και πηγαίνανε στο σχολείο τους με πληρωμένο ταξί. Λέει «τα εγκατέλειψε τα παιδιά είναι μόνα τους». Το δικαστήριο παραγράφηκε, γιατί δεν ερχόταν ποτέ στο δικαστήριο».

Κάνει λόγο για κινήσεις τακτικής από την πρώην γυναίκα του, που ο ίδιος όπως λέει, δεν είναι σε θέση να εξηγήσει.

«Και αυτό που λέει για ενδοοικογενειακή βία, ότι μιλάμε, μιλάμε με αποδείξεις, έχουνε μηνύσεις. Ενδοοικογενειακή βία, τι λέμε τώρα; Λέμε γιατί ήταν μια εσκεμμένη, λόγω της δουλειάς μου εγώ, ήθελε να καταστραφώ τελείως οι ίδιοι, δηλαδή για να υπάρχει μια επιμέλεια».

Σε άλλο σημείο, ο πατέρας των τριών παιδιών αναφέρει: «Εγώ δεν έχω πεθάνει. Καταρχήν τώρα μιλάτε με τον πατέρα των άλλων τριών παιδιών, τα οποία τα δύο είναι ενήλικα. Η μητέρα δεν έχει μεγαλώσει κανένα παιδί, δεν έχει μεγαλώσει κανένα παιδί, απλώς έχει εγκαταλείψει παιδιά. Αυτή είχε καταγγείλει ότι εγώ αφήνω τα παιδιά, αλλά η ίδια είχε μισθώσει το σπίτι. Είναι ψεύτρα η γυναίκα, μια ζωή ψέματα λέει. Την γνώρισα εγώ πριν 30 χρόνια.

»Είναι εικονική η ενδοοικογενειακή βία που λέει. Αυτή την στιγμή που μιλάμε, τραβάμε τα μαλλιά μας, τα ανακατεύουμε, σπάμε ποτήρια, πιάτα, πετάμε και το τηλέφωνο κάτω, ανοίγουμε τα παράθυρα, φωνάζουμε βοήθεια, έρχεται η αστυνομία και ποιον θα πιστέψει η αστυνομία; Θέλησα να φύγω, επειδή η κυρία αυτή πήγαινε στον εισαγγελέα κάθε φορά και ερχόταν και προπηλάκιζε τις οικιακές βοηθούς που της είχα εγώ εκεί πέρα, τις έβριζε. Ρωτήστε τα παιδιά, θα σας πούνε την αλήθεια».

Τι λέει η μητέρα των παιδιών

Μετά την επικοινωνία του Live News με τον πατέρα των παιδιών, η εκπομπή επικοινώνησε και πάλι με τη μητέρα, η οποία συνεχίζει να επιμένει πως ο πατέρας των παιδιών είναι νεκρός.

«Έχει γίνει κάποιο λάθος δεν έχω καμία σχέση εγώ δεν ξέρω καν αυτό το όνομα. Δεν ξέρω ο κύριος ποιος είναι και ποιος κάνει φάρσα αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν ξέρω κανέναν, δεν έχω καμία σχέση αν είναι κάποιος συγγενής του άνδρα μου, εγώ δεν το ξέρω αυτό. “Εκείνος δήλωσε ότι είναι ο πρώην άντρα σου και ότι το μωρό τον πεντάχρονο τον έχεις κάνει με κάποιον άλλο”. Όχι, μεγάλο λάθος αυτό όποιος το είπε. Εγώ έχω χαρτιά με ποιον τα έχω τα παιδιά μου».

Ωστόσο, στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι ο πρώην άντρας της ζει, αλλά όπως είπε, εκείνη τον θεωρεί νεκρό.