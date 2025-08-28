Σχεδόν δύο ημέρες μετά το τη διάσωση του 5χρονου παιδιού της από αστυνομικούς, επέστρεψε στην Αθήνα η μητέρα του. Το παιδί βρισκόταν μόνο του μέσα στο σπίτι της οικογένειας στα Καμίνια, καθώς η 19χρονη αδερφή του το είχε αφήσει κλειδωμένο για να «πεταχτεί» μέχρι το περίπτερο όπως υποστηρίζει η ίδια.

Τόσο η 16χρονη αδερφή όσο και ο 5χρονος έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας με εντολή εισαγγελέα, ενώ ο πατέρας παραμένει άφαντος. Περίπου στις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 19χρονη που είχε την επίβλεψη του μικρού και τη συνέλαβαν έξω από το σπίτι της. Το πρωί της Πέμπτης, οδηγήθηκε στο Α/Τ Καμινίων, απ’ όπου μεταφέρθηκε στα δικαστήρια του Πειραιά, όπου παραμένει.

Η μητέρα των παιδιών, η οποία βρισκόταν μέχρι σήμερα εκτός Αθήνας, μιλώντας στο MEGA υποστήριξε πως το όλο θέμα πήρε μεγαλύτερη έκταση απ’ ό,τι χρειαζόταν. «Το κάναμε τόσο τραγικό το πράγμα, σαν να έγινε καμία δολοφονία. Θα πρέπει τα πράγματα να τα λέμε όπως είναι, εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι, ούτε έχω να πω κάτι, ούτε έχω να φοβηθώ από κάτι.

Το μόνο λάθος μου που η κόρη μου έφυγε και πήγε στο περίπτερο και παράτησε το μωρό μόνο του. Πολύ τραγικά γίνονται τα πράγματα και αυτό δεν μου αρέσει. Έτυχε και ήρθα σε μια κηδεία στην Καλαμάτα σε έναν συγγενή μου που ήταν 25 χρονών και ήρθα στην κηδεία. Έφυγα για ένα βράδυ. Έφυγα προχθές και η κηδεία έγινε χθες και σήμερα το βράδυ επιστρέφω στην Αθήνα πάλι.

Το μωρό από τον καιρό που έχω χάσει τον άντρα μου, μαζί με τα παιδιά μου το έχουμε μεγαλώσει. Το έχουμε μεγαλώσει και δουλεύω μέρα νύχτα για να μη λείψει τίποτα από τα παιδιά μου, στην οικογένειά μου. Αυτά που συζητάνε και λένε και οι γείτονες και όλα αυτά ότι το παιδί έχει μείνει κι άλλες φορές μόνο του και όλα αυτά, αυτό για μένα είναι ψέματα. Δεν πρέπει να λένε πράγματα για να κατηγορούν κάποιους γονείς».

Από την πλευρά της η 19χρονη αδερφή του 5χρονου, η οποία συνελήφθη, σημειώνει: «Πετάχτηκα λίγο μέχρι το περίπτερο γιατί ήθελα να πάω να του πάρω δύο τρία πραγματάκια που μου είχε ζητήσει, αλλά δεν περίμενα ότι το παιδάκι θα μου ανέβει στο μπαλκόνι. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17, είναι ανήλικη. Ήταν κλειδωμένη η πόρτα, εγώ την είχα

Η μαμά έρχεται απλώς τώρα έφυγε για κάτι εκτάκτως. Μην νομίζετε ότι δεν έρχεται. Την έχω ενημερώσει για τον μικρό και όλα αυτά, της τα έχω πει όλα τα ξέρει. Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω δύο – τρία πράγματα που μου είχες ζητήσει».