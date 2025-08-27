Έβαζα φωτιές, γιατί ήμουν εθισμένος στον τζόγο, δήλωσε στις αρχές ο δημοτικός υπάλληλος Παλλήνης που συνελήφθη για τέσσερις εμπρησμούς.

Η συμπεριφορά του κίνησε υποψίες στις Αρχές γιατί σε μία περίπτωση ξέσπασαν δύο πυρκαγιές στο ίδιο σημείο μέσα σε μισή ώρα.

«Θα τα πω όλα στη Δικαιοσύνη. Αρνούμαι τις κατηγορίες. Είμαι εθισμένος στον τζόγο και όποτε έχανα, ήμουν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση» φέρεται να υποστήριξε, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές εντόπισαν στο κινητό του εφαρμογές με τυχερά παιχνίδια.