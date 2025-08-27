Αντιμέτωπος με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό, οδηγήθηκε στα δικαστήρια ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη ως υπαίτιος για τέσσερις εμπρησμούς στην περιοχή της Παλλήνης.

Ο υπάλληλος, συνελήφθη βάσει εντάλματος για εμπρησμό, από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή ή πράγματα κατ’ εξακολούθηση.

Την υπόθεση θα χειριστεί ανακριτής, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε μετά την εκτέλεση του εντάλματος ο κατηγορούμενος, ο οποίος πρόκειται να λάβει προθεσμία για την απολογία του.