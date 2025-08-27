Ενώπιον της ανακρίτριας ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για τέσσερις εμπρησμούς που σημειώθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στην περιοχή.

Η σύλληψή του έγινε μετά από ένταλμα που εκδόθηκε από την τρίτη τακτική ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν πολύμηνης έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρέθηκε χάρη σε βίντεο ασφαλείας και καταγγελίες κατοίκων για επαναλαμβανόμενες φωτιές. Οι πυροσβέστες εντόπισαν ότι ο φερόμενος ως δράστης εργαζόταν στον δήμο μεταφέροντας με λευκό βαν παιδιά με ειδικές ανάγκες σε κέντρο αποκατάστασης της Παλλήνης.