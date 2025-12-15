Σε αντίθεση με τις κραυγαλέες αυτοκινητοπομπές πολιτικών αξιωματούχων που έρχονται στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων όταν ακούν τη λέξη αλεξίσφαιρο όχημα, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά στους δρόμους της Βραζιλίας, όπου μοντέλα της Toyota, της Jeep, της BMW και της Volkswagen έχουν μετατραπεί σε θωρακισμένα και δεν οδηγούνται από μαφιόζους, αλλά από απλούς ανθρώπους που ανησυχούν για την ασφάλειά τους.

Η Βραζιλία θεωρείται πλέον ο μεγαλύτερος παραγωγός θωρακισμένων αυτοκινήτων παγκοσμίως, κατασκευάζοντας τέσσερις φορές περισσότερα οχήματα από το Μεξικό, που ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Η αγορά αγγίζει τα 3,5 δισεκατομμύρια ρεάλ (περίπου 660 εκατομμύρια δολάρια) ετησίως, με την παραγωγή να προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά ένα τρίτο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, καθώς οι τιμές υποχωρούν.

«Αυτό που ωθεί έναν άνθρωπο να αναζητήσει προστασία είναι ο φόβος», δήλωσε ο Μαρσέλο Σίλβα, πρόεδρος της Abrablin, της εθνικής ένωσης της βιομηχανίας θωράκισης. «Αν οι άνθρωποι δουν ότι έχουν τα οικονομικά μέσα και τη δυνατότητα να μετατρέψουν το συνηθισμένο τους αυτοκίνητο σε θωρακισμένο όχημα, το κάνουν. Και όσοι οδηγούν θωρακισμένο όχημα δεν το εγκαταλείπουν ποτέ».

Η ασφάλεια συνεχίζει να είναι μια από τις βασικές ανησυχίες των Βραζιλιάνων

Η ραγδαία αυτή άνοδος αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Bloomberg, την καθημερινότητα στις μεγάλες βραζιλιάνικες πόλεις. Οι κάτοικοι περνούν κατά μέσο όρο σχεδόν δύο ώρες την ημέρα κολλημένοι στην κίνηση, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα να τους ληστέψουν.

Η ασφάλεια παραμένει σταθερά μία από τις βασικές ανησυχίες των Βραζιλιάνων, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Και παρότι οι ανθρωποκτονίες έχουν μειωθεί την τελευταία δεκαετία, τα επίπεδα βίας εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στα υψηλότερα παγκοσμίως: με μόλις το 2,7% του παγκόσμιου πληθυσμού, η Βραζιλία αντιστοιχούσε σε πάνω από το 20% των δολοφονιών διεθνώς το 2022, σύμφωνα με το think tank Bertelsmann Stiftung.

Σχεδόν 400.000 θωρακισμένα αυτοκίνητα κυκλοφορούν πλέον στους δρόμους της Βραζιλίας, ενώ μόνο το 2024, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 17%, φτάνοντας τα 34.402 οχήματα. Για φέτος, η ένωση του κλάδου προβλέπει νέα άνοδο της παραγωγής κατά 16%, στις 40.000 μονάδες.

Μια απλή και σχετικά οικονομική διαδικασία

Περισσότερες από 200 εταιρείες στη Βραζιλία διαθέτουν πλέον πιστοποίηση για τη θωράκιση αυτοκινήτων. Η διαδικασία είναι απλή: οι πελάτες αγοράζουν ένα συμβατικό όχημα από την αντιπροσωπεία και στη συνέχεια το παραδίδουν στις εξειδικευμένες εταιρείες, όπου εξοπλίζεται με αλεξίσφαιρα τζάμια και βαλλιστικές ενισχύσεις.

Ταυτόχρονα, τα πιο διαδεδομένα και αποτελεσματικά συστήματα προστασίας έχουν γίνει περίπου 25% φθηνότερα την τελευταία δεκαετία και σήμερα κοστίζουν από 80.000 έως 100.000 ρεάλ (περίπου 15.000 δολάρια).

«Είναι πολύ επικίνδυνο, ειδικά για μια γυναίκα, να περπατά μόνη της ή να κυκλοφορεί με αυτοκίνητα που δεν είναι θωρακισμένα», δήλωσε η Ρενάτα Μπότσια, μια 34χρονη δημιουργός περιεχομένου που ζει στο Σάο Πάολο. «Είμαι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά δυστυχώς πιστεύω ότι αυτή η τάση θα συνεχίσει να μεγαλώνει από εδώ και πέρα. Δεν βλέπω καμία βελτίωση στο ζήτημα της βίας και η κίνηση γίνεται όλο και χειρότερη».