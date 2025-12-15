Αμυνόμενος απέναντι σε σειρά υποθέσεων σεξουαλικής παρενόχλησης που συγκλονίζουν την κυβέρνηση, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διαβεβαίωσε σήμερα πως η κυβέρνησή του και το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι οι μοναδικοί υπέρμαχοι του φεμινισμού στην Ισπανία.

«Η δέσμευση της κυβέρνησης και του Σοσιαλιστικού Κόμματος για τον φεμινισμό είναι απόλυτη», δήλωσε ο σοσιαλιστής ηγέτης κατά την έναρξη της συνέντευξης Τύπου για το τέλος της χρονιάς στη Μαδρίτη, κατά την οποία έκανε παραδοσιακά τον απολογισμό της κυβερνητικής δράσης.

Ο Σάντσεθ υπεραμύνθηκε επίσης της κυβέρνησης και του κόμματός του για άλλο ένα ευαίσθητο θέμα, εκείνο της διαφθοράς, όπου η εικόνα του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE) και της κυβέρνησης, αλλά και η προσωπική εικόνα του πρωθυπουργού υπέστησαν ισχυρά πλήγματα λόγω συσσώρευσης σκανδάλων.

Ορισμένα από αυτά τα σκάνδαλα διαφθοράς επηρεάζουν το προσωπικό περιβάλλον του Σάντσεθ και αφορούν συγκεκριμένα τη σύζυγο και τον αδελφό του.

Σε μια ένδειξη του πολιτικού βάρους αυτών των υποθέσεων, ο Σάντσεθ ξεκίνησε απευθείας τη συνέντευξη Τύπου προσεγγίζοντας αυτά τα δύο θέματα, παραδεχόμενος ότι αντικατοπτρίζουν το «πνεύμα της κοινής γνώμης».

«Όπως όλος ο κόσμος, έχουμε κάνει λάθη», παραδέχθηκε, «αλλά κάθε πρόοδος σε ό,τι αφορά την ισότητα ανδρών-γυναικών έχει συντελεστεί από προοδευτικές κυβερνήσεις», συνέχισε.

«Δεν θα δεχθούμε μαθήματα από εκείνους που ψηφίζουν εναντίον αυτής της προόδου», πρόσθεσε ο Σάντσεθ αναφερόμενος στις επιθέσεις της δεξιάς και ακροδεξιάς αντιπολίτευσης που κατηγορεί την αριστερά για υποκρισία απέναντι στις γυναίκες και στον φεμινισμό.

Η δήλωση αυτή του Σάντσεθ είναι η πιο ισχυρή μετά την ανάδυση σχεδόν καθημερινά υποθέσεων σεξουαλικής παρενόχλησης στο πλαίσιο του Σοσιαλιστικού Κόμματος, μια κατάσταση που έκανε την εφημερίδα της Μαδρίτης El Pais να τιτλοφορήσει το φύλλο της αυτό το σαββατοκύριακο «Οι πιο δύσκολες ώρες της κυβέρνησης Σάντσεθ».

Τα σκάνδαλα σεξουαλικής παρενόχλησης φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση τον επικεφαλής της κυβέρνησης που έκτιζε όλη την πολιτική σταδιοδρομία του ως πρωταγωνιστής της ισότητας ανδρών-γυναικών. Έτσι, λέει συχνά ότι η κυβέρνησή του είναι «η πιο φεμινιστική» σε όλη την Ιστορία της Ισπανίας.

Μεταξύ των υποθέσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες, το ένα αφορά έναν στενό συνεργάτη του Σάντσεθ στο μέγαρο Μονκλόα, την έδρα της κυβέρνησης, τον Φρανθίσκο Σαλαθάρ που διαγράφηκε πριν από πολλούς μήνες λόγω «ανάρμοστης συμπεριφοράς» σεξουαλικού χαρακτήρα.

Η υπόθεση είδε το φως της μέρας όταν οι γυναίκες που τον κατηγόρησαν μίλησαν στον Τύπο πριν από μερικές ημέρες για την έλλειψη αντίδρασης εκ μέρους του Σοσιαλιστικού Κόμματος επί μήνες, όταν είχαν καταγγείλει για πρώτη φορά τις πράξεις του Σαλαθάρ.