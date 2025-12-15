Όταν κάτι είναι τρομακτικό, αλλοπρόσαλλο και αποδεδειγμένα ψευδές περιεχόμενο, τότε στην καθομιλουμένη το λέμε και «slop». Αυτή είναι η λέξη της χρονιάς για το 2025 όπως την ανακοίνωσε το αμερικανικό λεξικό Merriam-Webster. Η διάδοση της λέξης αυτής στο διαδίκτυο ευνοήθηκε χάρη στη μαζική διαθεσιμότητα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και έτσι επιλέχθηκε ως λέξη της χρονιάς για το έτος που αναχωρεί.



«Πρόκειται για μία πολύ παραστατική λέξη. Έχει άμεση σχέση με την μεταμορφωτική τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης και ο κόσμος την θεωρεί ταυτόχρονα συναρπαστική, ενοχλητική και λιγάκι αστεία», σημείωσε σε συνέντευξή του στο Associated Press λίγο πριν την ανακοίνωση της λέξης, ο Γκρεγκ Μπάρλοου, που είναι ο επικεφαλής του Merriam-Webster.



Όπως μεταδίδει το AP, η λέξη «slop» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα μέσα του 18ου αιώνα, για να περιγράψει τη μαλακή λάσπη, όμως εξελίχθηκε να σημαίνει κάτι που έχει χαμηλή αξία. Ο ορισμός της λέξης περιλαμβάνει πλέον και τη σημασία του «ψηφιακού περιεχομένου χαμηλής ποιότητας που παρήχθη μαζικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως για παράδειγμα, εξωφρενικά βιντεάκια, περίεργες διαφημιστικές εικόνες, φτηνά προϊόντα προπαγάνδας, ψεύτικες ειδήσεις που μοιάζουν με αληθινές και ψηφιακά βιβλία γραμμένα με χρήση τεχνητής νοημοσύνης», σημειώνει ο Μπάρλοου.