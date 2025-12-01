Ακόμα κι αν δεν γνωρίζει κάποιος τι σημαίνει το «rage bait», η φετινή λέξη της χρονιάς του λεξικού της Οξφόρδης, είναι πολύ πιθανό να έχει πέσει… θύμα της πρακτικής που περιγράφει αυτός ο όρος.

Πρόκειται για μια τακτική που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο για την αύξηση του «engagement», της αλληλεπίδρασης, δηλαδή, του χρήστη με το περιεχόμενο. Μάλιστα, φαίνεται πως η εμφάνιση αυτής της μεθόδου έχει αυξηθεί πάρα πολύ μέσα στο 2025, φτάνοντας σε τριπλάσια επίπεδα μέσα σε 12 μήνες, σύμφωνα με το λεξικό της Οξφόρδης.

Η φράση «rage bait» νίκησε δύο φαβορί για τη λέξη (η φράση) της χρονιάς: «aura farming» και «biohack». Κυριολεκτικά, «rage bait» σημαίνει «δόλωμα οργής».

Τι είναι το rage bait

Ακόμα κι αν δεν ξέρεις τον όρο, αν χρησιμοποιείς social media, είναι πολύ πιθανό να έχεις πέσει θύμα rage bait.

Σύμφωνα με το Oxford University Press, που εκδίδει το Oxford English Dictionary, ορίζεται ως διαδικτυακό περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί σκόπιμα για να προκαλέσει θυμό ή οργή, όντας εκνευριστικό, προκλητικό ή προσβλητικό.

Τέτοιο περιεχόμενο δημοσιεύεται συνήθως για να αυξήσει την επισκεψιμότητα σε ιστοσελίδες ή λογαριασμούς στα social media.

Είναι παρόμοιο με τον «ξάδελφό» του στο ίντερνετ, το clickbait, όπου ένας τίτλος χρησιμοποιείται για να δελεάσει τον αναγνώστη να δει ένα άρθρο ή ένα βίντεο.

Όμως το rage bait έχει έναν πιο συγκεκριμένο στόχο: να κάνει τους ανθρώπους να θυμώσουν -καθώς, έτσι, είναι πιθανό να αντιδράσουν με σχόλια, αυξάνοντας την αλληλεπίδραση με το διαδικτυακό περιεχόμενο.

Τι σημαίνουν οι άλλες υποψήφιες λέξεις

Aura farming: Η καλλιέργεια μιας εντυπωσιακής, ελκυστικής ή χαρισματικής δημόσιας εικόνας, με το να συμπεριφέρεται ή να παρουσιάζει κανείς τον εαυτό του με τρόπο που να μεταδίδει διακριτικά αέρα αυτοπεποίθησης.

Biohack: Η προσπάθεια βελτίωσης ή βελτιστοποίησης της σωματικής ή πνευματικής απόδοσης, υγείας, μακροζωίας ή ευεξίας, με αλλαγές στη διατροφή, την άσκηση, τον τρόπο ζωής, ή με άλλα μέσα όπως φάρμακα, συμπληρώματα ή τεχνολογικές συσκευές.

Οι τρεις υποψήφιες λέξεις πέρασαν σε δημόσια ψηφοφορία, τα αποτελέσματα της οποίας βοήθησαν να καθοδηγηθεί η τελική απόφαση των γλωσσολόγων.

Οι λέξεις της χρονιάς σε άλλα λεξικά

«Το γεγονός ότι η λέξη rage bait υπάρχει και έχει δει τόσο δραματική αύξηση στη χρήση, σημαίνει ότι γινόμαστε όλο και πιο συνειδητοποιημένοι για τις τακτικές χειραγώγησης στις οποίες μπορούμε να παρασυρθούμε online», είπε ο Casper Grathwohl, πρόεδρος του Oxford Languages, σύμφωνα με το BBC.

«Παλιά, το ίντερνετ ήταν επικεντρωμένο στο να τραβά την προσοχή μας προκαλώντας περιέργεια, αλλά τώρα βλέπουμε μια δραματική μετατόπιση στο να καταλαμβάνει και να επηρεάζει τα συναισθήματά μας και τον τρόπο που αντιδρούμε.

Είναι κάτι σαν φυσική εξέλιξη σε μια συζήτηση για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε έναν κόσμο που κινείται από την τεχνολογία – και τα άκρα της online κουλτούρας.»

Η περσινή λέξη της χρονιάς, το brain rot, αποτύπωνε την πνευματική εξάντληση από το αδιάκοπο scrolling στο Instagram ή το TikTok.

Ο Grathwohl είπε ότι οι νικητές του 2024 και του 2025 έχουν παρόμοιο θέμα.

«Μαζί, σχηματίζουν έναν ισχυρό κύκλο όπου η οργή προκαλεί engagement, οι αλγόριθμοι το ενισχύουν και η συνεχής έκθεση μας αφήνει πνευματικά εξαντλημένους», είπε.

Το λεξικό του Cambridge ανακήρυξε το «parasocial» ως λέξη του 2025, την οποία ορίζει ως μια σχέση που νιώθει κάποιος μεταξύ του εαυτού του και ενός διάσημου προσώπου που στην πραγματικότητα δεν γνωρίζει.

Εν τω μεταξύ, το Collins Dictionary επέλεξε το vibe coding, δηλαδή την τέχνη του να φτιάχνεις μια εφαρμογή ή ιστοσελίδα περιγράφοντάς τη σε τεχνητή νοημοσύνη αντί να γράφεις χειροκίνητα κώδικα.