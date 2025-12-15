Με ποινή εννέα μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή και χρηματικό πρόστιμο ύψους 200 ευρώ στα δικαστικά έξοδα, ολοκληρώθηκε η δίκη μιας αγρότισσας από τη Λαμία, η οποία βρέθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο το μεσημέρι της Δευτέρας.

Του ανταποκριτή μας από το LamiaReport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η γυναίκα είχε συλληφθεί το πρωί της Πέμπτης (11/12/25) με τις σοβαρές κατηγορίες της βίας κατά δικαστικού λειτουργού και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια. Το Δικαστήριο την έκρινε ένοχη και για τις δύο κατηγορίες που της αποδίδονταν.

«Θα ιδρύσω κόμμα για να ξεφύγω» – Η απολογία

Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη εξέφρασε τη μεταμέλειά της, δηλώνοντας ότι αν γνώριζε πως οι πράξεις της θα προκαλούσαν τόσο μεγάλη αναστάτωση («σούσουρο», όπως χαρακτηριστικά είπε), δεν θα προχωρούσε σε αυτές. Ισχυρίστηκε ότι οι επίμαχες αναρτήσεις της ήταν «προϊόν οργής».

Ωστόσο, δεν δίστασε να εκφράσει την πικρία της για το πολιτικό σύστημα, αφήνοντας αιχμές για τους πολιτικούς οι οποίοι, όπως σχολίασε, «έχουν το ακαταδίωκτο».

«Θα ιδρύσω και εγώ κόμμα να ξεφύγω από το να διώκομαι ως απλός πολίτης»,

ανέφερε χαρακτηριστικά η αγρότισσα στην κατάθεσή της, δίνοντας μια έντονα πολιτική διάσταση στην υπόθεση.

Στο ύψος της ποινής που επιβλήθηκε έπαιξε σημαντικό ρόλο ο πρότερος σύννομος βίος της, ο οποίος έγινε δεκτός από το Δικαστήριο ως ελαφρυντικό.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης, Αργυρώ Καραφέρη και Δημήτρης Κρούπης, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ζήτησαν από το δικαστικό σώμα τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε τόσο από τον Εισαγγελέα όσο και από τον Δικαστή.