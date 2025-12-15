Η εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα της Άμυνας βρίσκεται στον πυρήνα της νέας Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης που υπέγραψαν Κύπρος και Γαλλία στο Παρίσι. Η συμφωνία επισφραγίστηκε κατά τη συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμμάνουελ Μακρόν, στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η χρονική στιγμή της επίσκεψης μόνο τυχαία δεν ήταν. Η Λευκωσία βρίσκεται λίγες ημέρες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών πιέσεων και ευρωπαϊκών ισορροπιών. Στο πλαίσιο αυτό, η κυπριακή πλευρά επιδιώκει συμμαχίες με σαφές ευρωπαϊκό αποτύπωμα και απτό περιεχόμενο.

Κατά τις πρωινές συνομιλίες των δύο ηγετών τέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας για το πρώτο εξάμηνο του 2026, αλλά και ευρύτερα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, με έμφαση στη διατήρηση της συνοχής και της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολούθησε η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης από τους δύο Προέδρους, ενώ στη συνέχεια υπεγράφη και Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) από τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας. Το έγγραφο αφορά την προξενική εκπροσώπηση της Κύπρου από τη Γαλλία σε χώρες όπου η Λευκωσία δεν διαθέτει διπλωματική παρουσία, μετά την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ζώνη Σένγκεν.

Τι περιλαμβάνει η νέα στρατηγική συμφωνία

Η συμφωνία αποσκοπεί στη θεσμική αναβάθμιση των διμερών σχέσεων και στη διαμόρφωση σταθερού πλαισίου συνεργασίας. Πέρα από την Άμυνα και την Ασφάλεια, καλύπτει τομείς όπως η οικονομία, η καινοτομία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, αλλά και τον συντονισμό των δύο χωρών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στις δηλώσεις του προς τα ΜΜΕ, ο Πρόεδρος Μακρόν ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών περνά σε ανώτερο επίπεδο, με έμφαση, μεταξύ άλλων, στη στρατηγική αυτονομία, την καινοτομία, την οικολογία, τον ψηφιακό τομέα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την άμυνα, προσθέτοντας ότι σύντομα θα οριστικοποιηθεί και συμφωνία για το SOFA.

Ο Γάλλος Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη στενή συνεργασία στον τομέα της Ασφάλειας, σημειώνοντας ότι γαλλικά πολεμικά πλοία ελλιμενίζονται στην Κύπρο περίπου 20 φορές τον χρόνο, ενώ έκανε ειδική μνεία στις κοινές ναυτικές ασκήσεις των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, ευχαρίστησε την κυπριακή πλευρά για τη συνδρομή της στις επιχειρήσεις εκκένωσης Γάλλων υπηκόων από την περιοχή.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Εμμάνουελ Μακρόν υπογράμμισε ότι η Γαλλία στηρίζει τις προσπάθειες για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση, στη βάση των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Αναφερόμενος στην επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, σημείωσε ότι το Παρίσι βασίζεται στη Λευκωσία για την προάσπιση των συμφερόντων της Ένωσης και της στρατηγικής της αυτονομίας, διαβεβαιώνοντας ότι η Γαλλία θα στηρίξει τις πρωτοβουλίες της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της Μεσογείου με την ευρωπαϊκή ατζέντα.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιστορική για τις διμερείς σχέσεις, τονίζοντας ότι η Γαλλία αποτελεί διαχρονικά έναν αξιόπιστο και στενό εταίρο της Κύπρου. Αναφέρθηκε, τέλος, στις κοινές θέσεις των δύο χωρών σε ζητήματα όπως η στήριξη προς την Ουκρανία, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, καθώς και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.