«Γεια σας, είμαι η Αντζέλικα Στίμπυ και ζω εδώ στο Fuggerei, πληρώνοντας μόνο 88 λεπτά του ευρώ τον χρόνο». Υπάρχει ένα συγκρότημα κατοικιών στο Augsburg της Βαυαρίας, που αποτελεί όαση μέσα στην έρημο της στεγαστικής κρίσης. Το όνομα αυτού, Fuggerei. Για να μείνει όμως κανείς στο συγκρότημα Fuggerei, πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις. Το Fuggerei είναι το παλαιότερο συγκρότημα κοινωνικής κατοικίας στον κόσμο. Το συγκρότημα απαριθμεί 67 διαφορετικά κτίρια, ενώ μετρά 500 χρόνια ζωής. Οι προϋποθέσεις για να μείνει κάποιος στο Fuggerei είναι τρεις. Θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να είναι Καθολικός στο θρήσκευμα, να έχει άμεση ανάγκη της πάμφθηνης κατοικίας και να έχει καταγωγή από το Augsburg.

150 είναι αυτή τη στιγμή οι ένοικοι στα κτίρια του συγκροτήματος. Η Αντζέλικα ζει σε ένα διαμέρισμα 60 τ.μ., το οποίο διαθέτει πίσω αυλή και έχει ανακαινιστεί και εξοπλιστεί με τα πιο σύγχρονα μέσα διαβίωσης. Πέραν του συμβολικού ενοικίου των 88 λεπτών το χρόνο, η Αντζέλικα πληρώνει κάθε μήνα περί τα 100 ευρώ για φως, νερό, τηλέφωνο και θέρμανση.

Η μέση ηλικία των νοικάρηδων είναι τα 60 χρόνια, αλλά στο συγκρότημα διαμένουν και άτομα νεότερης ηλικίας. Εκτός από τις προϋποθέσεις διαμονής στο συγκρότημα, υπάρχουν και συγκεκριμένοι κανόνες που πρέπει να τηρούνται από όλους τους ενοίκους. Για παράδειγμα, στις 10 το βράδυ οι πύλες εισόδου στο συγκρότημα κλείνουν και φρουρούνται από τους ίδιους τους ενοικιαστές. Όποιος αργήσει να επιστρέψει, πληρώνει πρόστιμο για να μπει στο συγκρότημα. Το πρόστιμο είναι 50 λεπτά αν θέλει κάποιος να μπει πριν τις 12, ενώ μετά τις 12 το βράδυ το πρόστιμο εισόδου είναι 1 ευρώ.

Όπως αναφέρει το βίντεο-ρεπορτάζ του DW, μέγας ευεργέτης και δωρητής του συγκροτήματος στους άπορους ήταν ο Jakob Fugger, ο πλουσιότερος έμπορος του 16ου αιώνα. Το 1521 ο Fugger δώρισε το συγκρότημα που πήρε και το όνομά του, σε όσους το είχαν ανάγκη και ως ενοίκιο για έναν χρόνο ορίστηκε το ποσό που αντιστοιχούσε με τον μηνιαίο μισθό εκείνης της εποχής. Το ίδιο ποσό έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα, τα 88 λεπτά του ευρώ ετησίως. Μόνη υποχρέωση, αλλά και φόρος τιμής στον ευεργέτη, είναι να προσεύχονται για αυτόν και την οικογένειά του, οι ένοικοι τρεις φορές τη μέρα, καθώς ο Fugger ήταν αφοσιωμένος Καθολικός.