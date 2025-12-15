«Η σημερινή συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. έχει έντονο ελληνικό αποτύπωμα. Το ευρωπαϊκό πακέτο δικτύων αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών της Ελλάδας και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη μείωση της ανισορροπίας στην τιμή ρεύματος στην Ευρώπη. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο», δήλωσε σήμερα ο Σταύρος Παπασταύρου, εισερχόμενος στην αίθουσα του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε., στο οποίο συμμετέχει και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος και πρόσθεσε:

«Είναι όμως ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας ενιαίας, ανθεκτικής αγοράς ενέργειας, με ενεργειακή ασφάλεια για όλους. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Και η συμμετοχή στη συνεδρίαση εκπροσώπου του ΝΑΤΟ, αυτό ακριβώς υπογραμμίζει. Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και, με τις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράψαμε στο Ζάππειο, αποκτούμε κεντρικό ρόλο στη νέα ευρωατλαντική ενεργειακή αρχιτεκτονική. Προχωρούμε αποφασιστικά για άφθονη και προσιτή ενέργεια για όλους και όλες».