Έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που διήρκεσε σχεδόν δύο μήνες, οι Aρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 48χρονου υπαλλήλου του Δήμου Παλλήνης, ο οποίος φέρεται να ευθύνεται για σειρά εμπρησμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να προκάλεσε εσκεμμένα τέσσερις εστίες φωτιάς στην περιοχή, κατά το χρονικό διάστημα από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Ιουλίου 2025.

Τα στοιχεία της υπόθεσης διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Ο 48χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, πράξη που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.

Θα οδηγηθεί αύριο, Τετάρτη 27 Αυγούστου, ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής.

Πώς φέρεται να δρούσε ο κατηγορούμενος

Σύμφωνα με την έρευνα, όπως έγραψε το irafina.gr, οι τέσσερις πυρκαγιές φέρουν κοινά χαρακτηριστικά δράσης. Εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες, μεταξύ 15:58 και 19:17, σε απερίφρακτους ή περιφραγμένους οικοπεδικούς χώρους. Ο δράστης, κινούμενος με όχημα κοντά στα σημεία, έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα είτε με χρήση αναπτήρα είτε εκτοξεύοντας φλεγόμενα αντικείμενα, όπως χαρτί ή ύφασμα.

Ο κατηγορούμενος κινούνταν με λευκό όχημα τύπου van με χαρακτηριστικά που το έκαναν ιδιαίτερα ευδιάκριτο.