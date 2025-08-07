Σημαντικά στοιχεία προστίθενται στη δικογραφία για το τροχαίο δυστύχημα που έκοψε τόσο απότομα το νήμα της ζωής του 64χρονου Αντιδημάρχου Λαμιέων, Κώστα Σταυρογιάννη.

Του ανταποκριτή μας στη Στερεά Ελλάδα στο lamiareport

Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων του 34χρονου οδηγού της μοιραίας Mercedes, επιβεβαίωσαν τις ενδείξεις που πάρθηκαν με το αλκοολόμετρο, καθώς η περιεκτικότητα του αίματος σε οινόπνευμα, έφτασε το 1,3 γρ/λίτρο αίματος ή 1,30 ‰, πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, που ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Στον οδηγό της Mercedes όμως έγιναν και οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς είχαμε θανατηφόρο τροχαίο, με τις οποίες διαπιστώθηκε επιπλέον στον οργανισμό του η ύπαρξη ναρκωτικής ουσίας και συγκεκριμένα κάνναβης.Θυμίζουμε ότι στο στάδιο της κύριας ανάκρισης ο 34χρονος είχε κριθεί προφυλακιστέος, παρά τα όσα είχε υποστηρίξει ενώπιον του Ανακριτή, μεταξύ αυτών ότι είχε πιει μόλις ένα ποτό.

Μάλιστα ο συνήγορος υπεράσπισης Θρασύβουλος Σκλαβούνος, είχε χαρακτηρίσει ελλιπή τη δικογραφία υποστηρίζοντας ότι δεν είχε συμπληρωθεί με τα απαραίτητα έγγραφα και δεν είχε καταγραφεί το ακριβές σημείο του τροχαίου.